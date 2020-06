Dänemark öffnet seine wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Grenzen bald wieder für Besucher aus Schleswig-Holstein.

Sie dürften ab dem kommenden Montag auch ohne triftigen Grund wieder einreisen, teilte das dänische Justizministerium am Abend mit. Man müsse dafür lediglich dokumentieren können, dass man in Schleswig-Holstein wohne.



Für alle anderen Bundesbürger sowie für Menschen aus anderen EU- und Schengenländern einschließlich Großbritannien gelten weiter Einschränkungen. Sie dürfen nur dann einreisen, wenn sie Freunde oder Verwandte besuchen wollen, wenn sie ein Ferienhaus in Dänemark besitzen oder auf der Durchreise sind.