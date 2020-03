Deutschlands Nachbarländer Polen und Dänemark schließen wegen der Coronavirus-Pandemie ihre Grenzen.

Polen lasse von Sonntag an keine Ausländer mehr einreisen, kündigte Regierungschef Morawiecki am Abend an. Zudem sollen Polen, die in ihr Heimatland zurückkehren, zwei Wochen unter Quarantäne gestellt werden. Die Maßnahmen gelten nach Angaben der Regierung zunächst für zehn Tage.



Die Grenzschließung in Dänemark greift bereits morgen ab 12 Uhr Mittag. Allen Ausländern und Touristen, die keinen stichhaltigen Grund für ihre Reise nach Dänemark haben, werde von diesem Zeitpunkt an die Einreise verweigert, sagte Ministerpräsidentin Frederiksen. Die Maßnahme gelte vorerst bis zum 13. April.