In Dänemark werden die in den meisten Städten und Gemeinden geltenden Teil-Lockdown ab morgen auf das gesamte Land ausgeweitet.

Die Regelungen sollten zunächst bis zum 3. Januar gelten, teilte die Regierung mit. Seit Anfang Dezember sind bereits in Kopenhagen, Aarhus und Odense Schulen, Bars, Restaurants, Sportanlagen und Kulturzentren geschlossen.



In Großbritannien riefen Gesundheitsexperten Ministerpräsident Johnson auf, die geplanten Lockerungen an Weihnachten zurückzunehmen. In einem gemeinsamen Leitartikel warnten die Medizin-Fachzeitschrift "British Medical Journal" und der Nachrichtendienst "Health Service Journal", die voreilige Entscheidung werde viele Leben kosten.



In der ukrainischen Hauptstadt Kiew wurden bei Protesten von Kleinunternehmern gegen Corona-Maßnahmen etwa 40 Polizisten verletzt. Die Beamten versuchten, das Aufstellen von Zelten auf dem Unabhängigkeitsplatz zu verhindern. Die Proteste dauern bereits seit mehreren Wochen an und drohen nun zu eskalieren.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.