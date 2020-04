Die BILD-Zeitung hat sich in einer Art offenem Brief an die Menschen in Italien gewandt. In zwei Sprachen. Die harsche Reaktion in Italien passt zur momentanen Stimmung gegenüber Deutschland.

"Siamo con voi" – "Wir sind an Eurer Seite" – so die Überschrift eines Artikels, mit dem sich die Bild-Zeitung an die Menschen in Italien gewandt hat und wohl auch an die Italo-Deutschen hierzulande. Dazu gab es ein Video, in dem eine Bild-Mitarbeiterin mit italienischen Wurzeln den Text vor typischen Italien-Fotos spricht mit deutschen Untertiteln.

"Amore, Pasta, Vino, Capri - nur Klischees"

Gut gemeint – bestimmt. Die Reaktion in Italien ist vernichtend. Und das hat nichts mit der Geste zu tun, sondern mit dem Inhalt. Nehmen wir nur den "Corriere della Sera" aus Mailand, der anders als die Bild-Zeitung das Gegenteil einer Boulevardzeitung ist. Er hält die Aktion für Heuchelei und bescheinigt der Bild, „die übliche Liste von Klischees zu benutzen, also Tiramisu, Rimini, Capri, Toskana, Umberto Tozzi und Paolo Conte. Außerdem dabei Entspannung, Schönheit, Leidenschaft, Pasta, Campari, Dolce Vita. "Darum haben wir Sie immer beneidet," heißt es in der Bild. „Als ob niemand in Italien arbeiten würde, schreibt der „Corriere dazu. Das Ende der Botschaft nutzt die gleichen Gemeinplätze: "Ciao Italia, wir sehen uns bald bei einem Kaffee oder einem Glas Rotwein. Im Urlaub oder in einer Pizzeria". Hier also die gleichen Klischees.

"Kein Wort zur Verantwortung der reicheren Brüder und Schwestern"

Besonders ärgert die Mailänder Zeitung die zentrale Botschaft der Bild an Italien: "Sie werden es schaffen. Weil Sie stark sind". Für den „Corriere heißt das, die Italiener müssen es alleine schaffen. Kein „Wir schaffen es. Kein Wort zur Solidarität in Europa. Kein Hinweis darauf, „dass die reicheren Brüder und Schwestern den Ärmeren helfen müssen.

Allgemein schlechte Stimmung, auch wegen des Coronabond-Streits

Die Reaktion auf die Bild-Aktion passt in das momentane Stimmungsbild südlich der Alpen. ARD-Italien-Korrespondent Jörg Seisselberg hat beschrieben, wie in der Öffentlichkeit und in den sozialen Medien die Wut über Deutschland wächst und wie sie geschürt wird. Das hat auch mit der Ablehnung sogenannter Corona-Bonds zu tun. Seisselberg schreibt: „Zehntausendfach geklickt ist ein Video des landesweit bekannten Komikers und Schauspielers Tullio Solenghi. Die Deutschen, wettert Solenghi, seien für zwei Weltkriege und den millionenfachen Tod von Juden verantwortlich: "Die Deutschen haben heute immer noch ihre gnadenlose Arroganz. Heute in wirtschaftlicher Hinsicht. Sie halten sich noch immer für eine Herrenrasse."

Deutsche Hilfsleistungen gehen in der Öffentlichkeit unter

Der ARD-Korrespondent stellt fest: Dass mehrere deutsche Bundesländer in den vergangenen Tagen mehr als 70 schwerkranke Patienten aus Italien aufgenommen haben, geht in der aufgeheizten Debatte über das Nein der Bundesregierung zu den Eurobonds fast komplett unter."



