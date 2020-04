In der Corona-Krise erfährt das Autokino eine Renaissance - und wird nicht nur für Filme genutzt.

So spielte am vergangenen Wochenende die Kölner Band "Brings" im Autokino in der Domstadt ein Konzert vor 250 Fahrzeugen, für die je zwei Erwachsene und ein Kind bis 14 Jahre zugelassen waren. Die Band spielte live und wurde auf die Leinwand übertragen. Über eine Frequenz wurde der Ton in die Autos gesendet. Bandmitglied Peter Brings betonte, wie ungewohnt das Konzert auch für die Musiker sein würde: "Es wird ein Experiment für uns. Wir haben noch nie vor 250 Autos gespielt."

Erlöse für Klinikpersonal und Kulturszene

Der Erlös des Konzerts geht an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kölner Uniklinik. Oberbürgermeisterin Henriette Reker sprach von einer "Streicheleinheit für die kölsche Seele". Am 23. und 24. April hat der Rapper Alligatoah in Düsseldorf zwei Auftritte. Auch er will an lokale Kultureinrichtungen spenden, darunter die Filmkunsttheater der Stadt.



Ebenfalls in Düsseldorf wurden an Ostern katholische, evangelische und ökumenische Gottesdienste im Autokino mit hunderten Fahrzeugen abgehalten. Wegen des Coronavirus können derzeit keine regulären Messen in Kirchen begangen werden.

Bereits 43 neue Frequenzen für Autokinos

Die Corona-Krise sorgt in den Autokinos auch insgesamt für mehr Zulauf. Die Bundesnetzagentur hat dafür seit Anfang März bundesweit 43 Rundfunkfrequenzen zugeteilt. Fast 80 weitere Anträge lägen noch vor und würden nun bearbeitet, teilte die Behörde mit. Vor der Corona-Krise hätte es nur vereinzelt Nachfragen gegeben. Die Bundesnetzagentur muss Autokinos eine Erlaubnis dafür geben, dass sie die Tonspur der Filme über die Autoradios senden darf. Dadurch soll gewährleistet werden, dass andere Funksignale nicht gestört werden.



Der Geschäftsführer der Veranstaltungsagentur D.Live, die Freiluftkinos in Düsseldorf betreibt, sagte gegenüber dem "Tagesspiegel": "Bereits das Gefühl, mit anderen Gleichgesinnten 'Auto an Auto' auf einem Parkplatz zu stehen, schafft in dieser ungewöhnlichen Zeit ein Gefühl von Community."



In Österreich hatte das letzte Autokino bereits vor fünf Jahren geschlossen. Wie "Der Standard" berichtet, steht der frühere Standort bei Wien nun kurz vor seiner Wiedereröffnung.

60 Jahre Autokino in Deutschland

Vor 60 Jahren, am 31. März 1960, war in der Nähe von Frankfurt am Main das erste Autokino in Deutschland eröffnet worden. Durch die Absage von Großveranstaltungen wie Konzerte, Festivals und Volksfeste sind die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung begrenzt. Das Autokino hingegen ermöglicht ein weitgehend kontaktloses Zusammentreffen mit anderen Menschen an einem öffentlichen Ort.