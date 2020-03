Der Bundesdatenschutzbeauftragte Kelber hält es für vertretbar, dass die Deutsche Telekom in der Corona-Krise anonymisierte Handydaten an das Robert Koch-Institut weitergibt.

Der SPD-Politiker schrieb auf Twitter, unter den aktuellen Umständen und zum Zwecke des Gesundheitsschutzes spreche nichts dagegen. Seine Behörde stehe im Kontakt mit dem Robert Koch-Institut, um das Vorgehen grundrechtskonform zu gestalten.



Das RKI analysiert mithilfe von Handydaten der Deutschen Telekom, ob die Menschen ihren Bewegungsradius wegen der Corona-Epidemie einschränken. Wenn sie es nicht täten, könnte das ein Grund dafür sein, dass die Infektionszahlen weiter steigen, sagte RKI-Präsident Wieler. Derzeit sind 8.198 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Wenn die Hygiene-Vorgaben nicht strikt eingehalten würden, könnten es in zwei oder drei Monaten bis zu zehn Millionen sein, warnte Wieler. - Bundeskanzlerin Merkel will sich heute Abend in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung wenden, um die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zu erläutern. Eine Ausgangssperre ist laut Bundesjustizministerium nicht geplant.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus und dessen Auswirkungen

Wir haben einen Nachrichten-Blog aufgelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Die Coronavirus-Epidemie breitet sich weiter aus und der Bedarf an Tests steigt. Wann man sich testen lassen sollte und wie es geht, haben wir in unseren Artikel zusammengefasst: Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?



Über die aktuellen Zahlen der Coronavirus-Infizierten, Genesenen und Todesfälle berichten wir in unserem Artikel: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet.



Angesichts zunehmender Grenzkontrollen und Ein- und Ausreisesperren können Sie hier nachlesen, wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt. Damit im Zusammenhang steht die Frage der Risikogebiete weltweit. Das Robert-Koch-Institut hat die Liste der Risikogebiete zuletzt mehrfach erweitert.



Wie groß ist die Gefahr hierzulande? Welche Strategien verfolgen die Behörden? Was kann jede(r) tun, um sich zu schützen? Antworten auf diese und andere Fragen geben wir in unserem Beitrag: Deutschland und das Coronavirus - Antworten auf die wichtigsten Fragen.



Schul- und Kitaschließungen belasten derzeit viele Familien. Welche Folgen diese Entscheidungen haben, lesen Sie hier: Wie sich das Coronavirus auf Schule, Universität und Kita in Deutschland auswirkt.



Gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 gibt es bislang keinen Impfstoff. Auch Medikamente, die bei der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit helfen, sind noch nicht verfügbar. Wie weit die Forschung ist, erklären wir hier: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus.



Was exponentielles Wachstum für die Ausbreitung des Coronavirus bedeutet, was hilft, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und wann mit einer Entspannung der Lage zu rechnen ist: Diese Fragen beantworten wir in unserem Beitrag: Hygiene, Quarantäne, Geisterspiele: Warum die Maßnahmen gegen das Coronavirus so wichtig sind.



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten