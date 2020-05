Der Bundesdatenschutzbeauftragte Kelber hat die Verzögerungen bei der Corona-Warn-App kritisiert.

Die Schwierigkeiten bei der Entwicklung hätten Vertrauen in der Bevölkerung gekostet, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Allerdings müsse zur Entlastung der Politik gesagt werden, dass es für die aktuelle Krisensituation keine Blaupause gegeben habe. Kelber betonte, für den Datenschutz sei entscheidend, dass es keine verpflichtende Nutzung der App gebe.



Die Warn-App ist derzeit für Mitte Juni angekündigt. Sie soll mithilfe der Bluetooth-Technologie aufzeichnen, wann und wie lange sich jemand in der Nähe eines anderen aufgehalten hat, der ebenfalls die App nutzt. Die Nutzer sollen gewarnt werden, falls sich später herausstellt, das sie sich neben infizierten Personen aufhielten.



In Frankreich stimmte das Parlament gestern abend dem Einsatz einer solchen Warn-App zu. Sie soll bereits in den kommenden Tagen eingesetzt werden können.