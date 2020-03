Angesichts der Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie ist der Deutsche Aktienindex erneut massiv eingebrochen.

Der Dax sank zum Handelsbeginn in Frankfurt am Main erstmals seit 2016 unter die Schwelle von 9.000 Punkten. Das sind 5,57 Prozent weniger als der Schlusskurs vom Freitag. Auch in Paris und London öffneten die Börsen deutlich im Minus.