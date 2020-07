Mecklenburg-Vorpommern erwägt, die Maskenpflicht im Handel abzuschaffen.

Wenn das Infektionsgeschehen so gering bleibe, sehe er keinen Grund, länger an der Regel festzuhalten, sagte Landes-Wirtschaftsminister Glawe der Zeitung "Welt am Sonntag". Nach den Worten des CDU-Politikers könnte das Kabinett in seiner Sitzung am 4. August einen entsprechenden Beschluss fassen. Die Ungeduld des Handels in diesem Punkt sei sehr gut nachvollziehbar, sagte Glawe. Er wolle auch Gespräche über das Thema mit seinen Kollegen in den anderen norddeutschen Bundesländeren führen. Mecklenburg-Vorpommern hat die niedrigsten Infektionszahlen mit dem Coronavirus bundesweit.