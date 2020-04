Vor dem Osterfest haben mehrere Politiker und Experten vor einer zu raschen Aufhebung der Beschränkungen wegen der Corona-Krise gewarnt. Die FDP fordert eine Öffnungsperspektive, die Grünen kritisieren die Kommunikation der Bundesregierung.

Die Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, Dreyer und Kretschmann, äußerten sich in der "Süddeutschen Zeitung" kritisch über mögliche Lockerungen. Für sie stehe der Schutz der Bevölkerung an erster Stelle, sagte die Sozialdemokratin Dreyer. Der Grünen-Politiker Kretschmann wies auf die Gefahr hin, mit einer zu schnellen Aufhebung der Auflagen eine zweite Welle der Pandemie zu riskieren. Ein weiterer Shutdown wäre nur schwer zu verkraften.

Bundespräsident Steinmeier hält Ansprache

Am Abend wird Bundespräsident Steinmeier eine Fernsehansprache zur Corona-Pandemie halten. Es ist das erste Mal, dass ein Bundespräsident in dieser Form auf ein aktuelles Ereignis eingeht. Steinmeier hatte in den vergangenen Tagen mehrfach in Videobotschaften zu Zusammenhalt und Geduld angesichts der Einschränkungen aufgerufen. Kanzlerin Merkel will am kommenden Mittwoch mit den Regierungschefs der Länder das weitere Vorgehen abstimmen.

Lindner (FDP) fordert "Öffnungsperspektive"

FDP-Chef Christian Lindner forderte eine "Öffnungsperspektive". Dafür solle ein Expertenrat einberufen werden, schrieb er in einem F.A.Z.-Gastbeitrag. Virologen, Staatsrechtler, Mediziner, Ökonomen und Ethiker sollten Regierung und Parlament unabhängig beraten, so Lindner.



Die AfD-Fraktion im Bundestag hatte zuvor bereits die schnellstmögliche Aufhebung der Einschränkungen des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft gefordert. Die Restriktionen und die "weitgehenden" Eingriffe in die Grundrechte müssten nach dem Vorbild Österreichs ab dem 14. April gelockert und - falls gesundheitspolitisch vertretbar - ganz abgeschafft werden.

Rechtsphilosoph sieht Einschränkungen von Grundrechten kritisch

Der Professor für Rechtsphilosophie Uwe Volkmann sieht die aktuellen Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus kritisch. Viele Grundrechte würden derzeit massiv eingeschränkt, sagte er im Deutschlandfunk. Die Einschränkung vieler Grundrechte werde immer wieder mit dem Recht auf Leben und dem Recht auf körperliche Unversehrtheit begründet. „Das Grundrecht auf Leben ist in unserer Verfassung ein wichtiges Grundrecht", sagte Volkmann, es ist aber nicht das höchste Gut in unserer Gesellschaft." Das höchste Gut sei die Menschenwürde, die der Verfassungsgeber bewusst an den Anfang des Grundgesetzes gestellt habe "und die allen anderen Rechten vorgeht“.

Grüne kritisieren Regierungskommunikation

In der Debatte um mögliche Lockerungen kritisieren die Grünen die Kommunikation der Bundesregierung. "Einerseits sagt sie, sie wolle darüber eigentlich nicht reden, und dann macht sie doch immer wieder Andeutungen", sagte der Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Hofreiter, dem Portal "t-online.de". Das sorge für Verunsicherung.

