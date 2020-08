Die steigenden Corona-Infektionszahlen haben eine Debatte über eine erweiterte Maskenpflicht ausgelöst.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund kritisierte Äußerungen der CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer zu einer möglichen Verpflichtung, einen Mund-Nasen-Schutz am Arbeitsplatz zu tragen. DGB-Vorstandsmitglied Piel sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Arbeitgeber und Länder dürften nicht mit einer - so wörtlich - "billigen Maskenlösung" aus der Verantwortung für den Schutz von Arbeitgebern entlassen werden. Vielmehr sei es geboten, zunächst in Gebäude und Technik zu investieren, um Infektionsschutz zu gewährleisten.



Piel wies auf die aktuellen Arbeitsschutzregeln hin, die jüngst vom Bundesarbeitsministerium und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin veröffentlicht wurden. Darin sei erkennbar, dass "Masken als persönliche Schutzmaßnahmen" in Betrieben und Schulen erst an letzter Stelle stünden.

Nordrhrein-Westfalens Schulen als Vorbild

Kramp-Karrenbauer hatte zuvor in der Zeitung "Welt am Sonntag" von einer bundesweiten Maskenpflicht am Arbeitsplatz gesprochen, die ein Schritt sein könne, die Schließung ganzer Branchen zu verhindern. Das gelte auch für Schulen. Sie verwies dabei auf Nordrhein-Westfalen, das als einziges Bundesland eine Maskenpflicht während des Unterrichts eingeführt hat. Sie gilt für alle Schülerinnen und Schüler ab dem fünften Schuljahr.



Bayerns Ministerpräsident Söder kündigte im Deutschlandfunk an, sich für bundeseinheitliche Regeln zum Tragen einer Alltagsmaske einzusetzen. Der CSU-Politiker sagte, es müsse überlegt werden, die Maskenpflicht "in den nächsten ein, zwei Monaten vielleicht noch zu verstärken".

Forderung nach technischen Lösungen

Die Vorsitzende der Partei "Die Linke", Kipping, brachte die Installation von Luftfiltern in Schulen ins Gespräch. Dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" sagte sie, die Bundesregierung müsse dafür sorgen, dass die Verfügbarkeit solcher Anlagen sichergestellt werde. Kipping nannte als Beispiele Schulen, Büros und Gastronomiebetriebe. Dort müssten Aerosole mit Corona-Viren sicher aus der Luft gefiltert werden.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 23.08.)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 09.06.)

Test und Schutz

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (13.08.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 12.08.)

+ Tests: Wo man sich testen lassen kann (Stand: 13.08.)

Urlaub und Freizeit

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 20.8.)

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland (Stand: 16.08.)

+ Infektionszahlen und Einreise: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern (Stand: 14.08.)

+ Reisekosten: Volle Erstattung auch ohne Reisewarnung (Stand: 16.08.)

+ Party und Feiern: Wie es um Diskotheken und Clubs in der Coronakrise steht (Stand: 19.8.)

Ansteckung und Übertragung

+ Kinder und das Coronavirus: wie es um die Gefahr der Ansteckung und Verbreitung steht (Stand: 22.08.)

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 12.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 20.08.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 11.08.)

+ "Superspreader-Events": Wann können Demonstrationen, Feiern und Veranstaltungen zum Problem werden? (Stand 07.08.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus? (Stand: 16.08)

+ Spätfolgen: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 08.08.)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 08.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.