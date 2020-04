In der Diskussion über eine Lockerung der durch die Coronavirus-Pandemie bedingten Einschränkungen plädiert die Grünen-Spitze dafür, Schulen und Kitas schrittweise wieder zu öffnen.

Zunächst sollten die Abschlussklassen sowie die Klassen eins bis sechs an die Schulen zurückkehren, heißt es in einem Brief der Vorsitzenden Baerbock und Habeck an die Parteimitglieder, über den die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Kitas könnten erstmal für Kinder mit einem Elternteil in einem systemrelevanten Beruf wieder öffnen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer nannte Bedingungen, die aus Sicht der SPD-regierten Länder erfüllt sein müssten. Dazu gehörten unter anderem eine niedrige Rate der Neuansteckungen mit dem Coronavirus, die Nachverfolgung von Infizierten und Kontaktpersonen sowie die Ausweitung von Tests. Dann könnte man in einer ersten Phase Teile des Wirtschaftslebens lockern und die Schulen teilweise wieder öffnen, sagte sie der Mainzer "Allgemeinen Zeitung". Bundesbildungsministerin Karliczek -CDU- sprach sich in der "Passauer Neuen Presse" dafür aus, eine Lockerung mit einer Mundschutzpflicht zu verbinden.

