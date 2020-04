Der CDU-Politiker Merz hat sich für einen schrittweisen Ausstieg aus den Einschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der Ausbreitung des Coronavirus ausgesprochen.

Merz sagte der Deutschen Presse-Agentur, es sei wichtig, dass in den Betrieben wieder so schnell wie möglilch normal gearbeitet werden könne, auch wenn die Infektionsgefahr nicht über Nacht gebannt sei und die Menschen mit gewissen Einschränkungen noch eine Weile leben müssten. Er gehe davon aus, dass die Politik nach Ostern erklären werde, in welchen Schritten das Land zur Normalität zurückkehren könne. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig, hält ein teilweises Aufhaben der Beschränkungen nur unter der Voraussetzung einer generellen Maskenpflicht für möglich. Ohne einen Mundschutz für alle, sei das Hochfahren des öffentlichen Lebens zu risikoreich, erklärte die SPD-Politikerin der Zeitung "Bild am Sonntag". Baden-Württembergs Innenminister Strobl machte flächendeckende Tests auf das Coronavirus zur Bedingung für Erleichterungen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet plädierte für eine verantwortungsvolle Lockerung der Verbote.



Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder wollen am Mittwoch über die bis zum 19. April befristeten Kontaktbeschränkungen sprechen.