Ende des Monats sollen in Deutschland die Ersten gegen das Corona-Virus geimpft werden. Zuerst sind über 80-Jährige und das Pflegepersonal an der Reihe, so sieht es eine Verordnung von Gesundheitsminister Spahn vor. Bis die breite Masse geimpft wird, dürfte es noch Monate dauern. Aber schon jetzt wird über eine Impfpflicht "durch die Hintertür" diskutiert.

Zwar lehnt die Bundesregierung eine allgemeine Impfpflicht ab und Spahn versicherte, dass der Staat keine Unterscheidungen zwischen Geimpften und Ungeimpften machen werde. Doch wird das zu vermeiden sein? Könnten Geimpfte im Alltag nicht doch mehr "Rechte" während der Pandemie erhalten - oder die Impfungen sogar indirekt eingefordert werden. Der saarländische Ministerpräsident Hans fordert jetzt eine Generaldebatte.



Der Gesetzgeber müsse sich überlegen, ob er es zulasse, dass jemand sage: 'Ich möchte keine Passagiere befördern, die nicht geimpft sind' oder 'Ich möchte niemanden in mein Restaurant lassen, der nicht geimpft ist", sagte der CDU-Politiker der Saarbrücker Zeitung. Über diese schwierigen Fragestellungen "muss man sich in den Parlamenten unterhalten".



Bundesforschungsministerin Anja Karliczek sagte kürzlich im ZDF, einen indirekten Druck durch das Hausrecht etwa von Restaurant- oder Theater-Betreibern werde man nicht verhindern können. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD hatte in der Bild am Sonntag betont, es dürften keine Unterscheidungen zwischen Geimpften und Nichtgeimpften bei Beschränkungen des öffentlichen Lebens gemacht werden. „Das spaltet nur unnötig.“

Brisanter Vorschlag

Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung ruft der Humangenetiker Wolfram Henn Impfverweigerer auf, im Krankheitsfall auf alle Notfallmaßnahmen zu verzichten. Wer partout das Impfen verweigern wolle, der sollte auch ständig ein Dokument bei sich tragen mit der Aufschrift: 'Ich will nicht geimpft werden!', zitiert die Zeitung aus einem Schreiben Henns, der auch Mitglied im Deutschen Ethikrat ist. Henns forderte Impfgegner auf, im Notfall auf Beatmung und intensivmedizinische Betreuung zu verzichten.

Blaupause Corona-Tests?

Eine unterschiedliche Behandlung der Bürger kann man derzeit in Österreich beobachten. Dort gilt bis in den Januar ein harter Lockdown mit Ausgangsbeschränkungen. Das Haus darf nur aus triftigen Gründen verlassen werden. Die Regierung von Bundeskanzler Kurz kündigte nun an, dass die Auflagen "für alle, die nicht bereit sind, sich testen zu lassen" eine Woche länger dauerten. Zur Begründung hieß es, ein negativer Test sei die Voraussetzung für Lockerungen.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.