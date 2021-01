Der saarländische Ministerpräsident Hans hat die Menschen in Deutschland im Kampf gegen das Coronavirus weiter auf harte Zeiten eingestimmt.

Der CDU-Politiker sagte in einer Regierungserklärung im Landtag in Saarbrücken, trotz der beginnenden Impfungen sei man sehr weit entfernt davon, Entwarnung geben zu können. Es bestehe die Gefahr, dass die neue Corona-Variante B 1.1.7 die Pandemie-Situation erheblich verschärfe. Dagegen müsse man Vorsorge treffen und habe deshalb die Verlängerung des Lockdowns bis Ende Januar beschlossen.



Brandenburgs Regierungschef Woidke verteidigte die geplante Verschärfung der Corona-Beschränkungen. Der SPD-Politiker erklärte in einer Sondersitzung des Parlaments in Potsdam, jeden Tag stürben so viele Menschen, wie in einem mittleren brandenburgischen Dorf wohnten. Das Ziel von Bund und Ländern sei, die hohen Infektionszahlen zu senken.



Die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag, Maag, forderte die Bundesländer auf, die Anfang der Woche vereinbarten Beschlüsse konsequent anzuwenden. Es dürfe kein Wettbewerb um die lockerste Auslegung entstehen, sagte die CDU-Politikerin im Deutschlandfunk. Die harten Beschränkungen im privaten Bereich könnten nur wirken, wenn sie auch überall umgesetzt würden.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.