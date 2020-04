In Deutschland hält die Debatte über weitere Lockerungen der Coronavirus-Einschränkungen an.

Bayerns Ministerpräsident Söder sagte, nach wie vor breite sich der Erreger aus. Daher solle man von überstürzten Aktionen absehen. Notwendig seien verlässliche Zeitachsen. Sonst würden die Bürger verunsichert.



Gesundheitsminister Spahn hingegen erklärte, wer mit dem nötigen Abstand zu anderen in einem Geschäft einkaufen oder sich beim Sport im Fitnessstudio fit halten wolle, solle dies umsetzen dürfen. Je nachvollziehbarer die Regelungen seien, desto eher würden sie akzeptiert und gelebt.



Am kommenden Donnerstag beraten Bund und Länder erneut über die Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Bundeskanzlerin Merkel hat bereits deutlich gemacht, dass voraussichtlich erst am 6. Mai über weitere Lockerungen entschieden werde.