Die Debatte in Deutschland über eine mögliche Lockerung der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus hält an. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Thüringens Ressortchef Maier, sagte der Zeitung "Die Welt", man müsse die Kontaktbeschränkungen und Schulschließungen konsequent durchhalten, bis man in ein bis zwei Wochen erkenne, wie wirksam die Maßnahmen seien.

Zugleich müsse man sich aber schon jetzt Gedanken machen, wie eine Exit-Strategie aussehen könne. Wenn die Kontaktbeschränkungen länger als vier Wochen aufrechterhalten blieben, komme man an ein Limit. Die psychologische Belastung für die Bevölkerung sei dann zu groß und die Akzeptanz schwinde. Bei der Lockerung von Maßnahmen könne ein Strategiewechsel sinnvoll sein, betonte der SPD-Politiker.