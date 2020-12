Schulen und Kitas sollen in der Corona-Pandemie weitgehend geöffnet bleiben. Dabei gilt: Präsenzunterricht hat Vorrang vor digitalem oder Hybrid-Unterricht. Um mögliche Infektionen in den Klassenräumen zu vermeiden, können sich LehrerInnen und ErzieherInnen ab heute selber testen. Das hatte Gesundheitsminister Spahn angekündigt.

Möglich wird das durch die kürzlich beschlossenen Änderungen des Infektionsschutzgesetzes und durch eine Änderung der Medizinprodukte-Abgabeverordnung, die ab heute in Kraft ist. Bislang dürfen Antigen-Schnelltests nur von medizinisch geschultem Personal durchgeführt werden. Neben den Selbsttests soll es auch möglich sein, dass Schulträger bei Bedarf mit geschultem Personal Tests vor Ort durchführen.

Spahn verteidigt Vorstoß

Spahn verteidigte heute seinen Vorstoß. Kritik daran verstehe er nicht, sagte der CDU-Politiker im ZDF. Es sei ein Angebot. Er habe damit auf Wünsche aus den Bundesländern reagiert. "Ich habe ja nicht gesagt, alle müssen das umsetzen."

NRW-Landesregierung prüft

Wie die "Rheinische Post" berichtet, prüfen nun in Nordrhein-Westfalen Gesundheitsminister Laumann (CDU), Familienminister Stamp (FDP) und Schulministerin Gebauer ( FDP) das weitere Vorgehen. Wie es in dem Bericht weiter heißt, sind Schnelltests für die Berufsgruppe derzeit kaum verfügbar und könnten nur mit medizinischen Fachkräften durchgeführt werden.



Der Städtetag Nordrhein-Westfalen warnt vor einer zu schnellen Einführung von Corona-Selbstests an Schulen und in Kitas. Wenn Lehrer und Erzieher die Tests selbst durchführen sollten, brauchten sie eine fachkundige und praxistaugliche Anleitung, sagte der Geschäftsführer des Städtetags NRW, Dedy, der "Rheinischen Post".



Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Wieler, schlug vor, Hygienebeauftragte an Schulen und Kitas zu benennen. Für die Testungen bedürfe es einer gewissen Kenntnis, sie seien aber machbar, so Wieler.

Engpaß trotz 60 Millionen "gesicherter" Tests

Laut Spahn hat Deutschland sich monatlich mehr als 60 Millionen Corona-Schnelltests gesichert. Dies sei durch Garantie-Verträge mit großen Produzenten und Lieferanten gewährleistet, erklärte der Minister. Rund 300 Anbieter stünden auf einer Liste des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, die auf Qualität und Verlässlichkeit überprüft würden. Dennoch müsse weiterhin von einem Engpass bei Schnelltests ausgegangen werden, so der CDU-Politiker.

Wie funktioniert ein Antigen-Schnelltest ?

Beim Test werden SARS-CoV-2-Eiweiße nachgewiesen. Nach einem Abstrich aus der Nase wird eine Flüssigkeit auf das Wattestäbchen getropft. Nach spätestens einer halben Stunde liegt ein Ergebnis vor. Der Schnelltest gilt als nicht so präzise; fällt er positiv aus, wird ein sogenannter PCR-Test durchgeführt.

Schnelltests für Jedermann

Mittlerweile werden in großen Städten von gewerblichen Anbietern Corona-Schnelltests für Selbstzahler angeboten. Die Kosten liegen zum Beispiel in NRW laut einer Stichprobe der dpa zwischen 30 und 50 Euro. Die Kosten würden nicht von den gesetzlichen Kassen übernommen.

Patientenschützer kritisch

Eugen Brysch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz sprach von einer "verkehrten Welt" in der Corona-Krise. "In der Altenpflege fehlen Schnelltests. Gleichzeitig werden Corona-Schnelltest-Zentren aus dem Boden gestampft, um den schnellen Euro zu machen." Ähnlich äußerte sich zum Beispiel die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein. Antigen-Schnelltests seien derzeit nicht in ausreichender Anzahl flächendeckend vorhanden, um mit Blick auf die bevorstehenden Weihnachtstage jeden Patienten ohne Symptome zu testen.

Fachärzte alamiert

Massive Warnungen vor Selbsttests kamen vom Deutschen Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte und von der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie. Die Sensitivität sämtlicher Corona-Tests hänge ganz entscheidend von der Qualität der Abstrichentnahme ab, erklärten die Präsidenten der beiden Verbände. Unsachgemäß durchgeführte Testungen durch Laien könnte falsche Ergebnisse zu Folge haben, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.



