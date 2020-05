In Sachsen sind erneut Hunderte Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Beschränkungen zu protestieren.

Rund 150 Personen zogen nach Polizeiangaben durch Dresden, ähnlich viele demonstrierten in Meißen und Großenhain. Die meisten Proteste verliefen friedlich und lösten sich nach einiger Zeit wieder auf. - Am Wochenende hatten vielerorts Tausende gegen die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie demonstriert. Zu den Organisatoren und Rednern gehörten Rechtspopulisten, Impfgegner sowie Anhänger von Verschwörungsmythen. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, warnte in diesem Zusammenhang davor, sich bei Demonstrationen gegen coronabedingte Beschränkungen mit Rechtsradikalen gemein zu machen.