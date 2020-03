Die Angst vor dem Coronavirus sorgt weiter für eine erhöhte Nachfrage nach Atemschutzmasken und Desinfektionsmitteln. Manche stehlen bereits Materialien aus Krankenhäusern. Die Uniklinik Münster bestätigte den Einbruch in eines ihrer Warenlager.

Wie desinfiziert man richtig?

Zum Schutz vor Viren reiche in der Regel das gründliche Händewaschen, sagte Dr. Jürgen Gebel vom Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit im Deutschlandfunk.



Wenn im Umfeld besonders infektionsanfällige Menschen leben, können für die Hände-Desinfektion alkoholische Desinfektionsmittel eingesetzt werden. Die Mittel, die man benutzt, sollten geprüft und vom Verbund für angewandte Hygiene oder vom Robert-Koch-Institut entsprechend in einer Liste aufgeführt sein. Das Tragen einer Atemmaske verringert nicht das Risiko der Ansteckung einer gesunden Person.

Wie sollte man Flächen desinfizieren? Sprühen oder Wischen?

Normalerweise reiche eine normale Reinigung, erklärte Gebel. Wenn Infizierte im Haushalt vorhanden sind, solle man vorsichtig sein. Viele Desinfektionsmittel hätten toxikologische Nebenwirkungen.



Eine Sprühdesinfektion sei meist nicht sinnvoll, schreibt die Deutsche Apotheker-Zeitung. Diese erreiche nicht die zuverlässige Wirkung einer Wischdesinfektion. Daher sei das Sprühen nur für schlecht zugängliche Stellen zu empfehlen. Außerdem bestehe beim Versprühen größerer Mengen alkoholischer Desinfektionsmittel immer auch Brand- und Explosionsgefahr. Zudem sorge die unvermeidliche Bildung von Aerosolen für Gefährdung, wenn man sie einatmet.

Sind Desinfektionsmittel knapp?

Christian Splett vom Apothekerverband bestätigte dem Deutschlandfunk, dass Desinfektionsmittel und Mundmasken derzeit knapp sind.



Auch Ärzte klagen zunehmend über Versorgungslücken in der Infrastruktur. Aus Krankenhäusern werden sogar schon Desinfektionsflaschen gestohlen, wie unter anderem das Bethesda-Krankenhaus in Duisburg dem Deutschlandfunk bestätigte. Die Uniklinik Münster verzeichnete nach Angaben einer Sprecherin den Einbruch in eines seiner Warenlager. Dort sei eine ganze Palette mit Desinfektionsmitteln gestohlen worden.



Die Direktorin des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin an der Charité Berlin, Petra Gastmeier, rief die Bevölkerung zu Zurückhaltung beim Erwerb von Desinfektionsmitteln wegen des Coronavirus auf. Sie nannte es eine Frage der Solidarität, darauf oder auch auf Schutzausstattung zugunsten von Beschäftigten im Gesundheitswesens zu verzichten, sagte sie.



