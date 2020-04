Der niederländische Ministerpräsident Rutte appelliert an deutsche und belgische Touristen, sein Land am Osterwochenende wegen der Ausbreitung des Coronavirus nicht zu besuchen.

Rutte sagte in Den Haag, grenzüberschreitender Verkehr finde bereits kaum noch statt. Viele Campingplätze und Ferienparks seien geschlossen. Die niederländische Regierung hat zwar keine vollständige Sperre verhängt, jedoch unter anderem Bars, Restaurants, Museen, Schulen und Universitäten geschlossen. Die Einwohner sind - ähnlich wie in Deutschland - aufgefordert, so weit wie möglich zu Hause zu bleiben und soziale Distanz zu wahren.



Am Osterwochende reisen traditionell viele Deutsche und Belgier in die Niederlande.