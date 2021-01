Die Deutsche Bahn prüft einem Medienbericht zufolge die Einführung einer FFP2-Maskenpflicht in ihren Regional- und Fernzügen.

Demnach seien bis April bereits vorsorglich zehn Millionen Stück bestellt worden, berichtete die "Bild am Sonntag". Bislang gilt in den Zügen der Deutschen Bahn die Verpflichtung zum Tragen irgendeiner Mund-Nasen-Bedeckung. FFP2-Masken sind dichter als herkömmliche Mund-Nase-Masken und bieten daher mehr Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus.



Allein für die 40.000 Mitarbeiter mit Kundenkontakt werde mit einem täglichen Bedarf von 80.000 Masken gerechnet, hieß es weiter. Sollten Masken an Reisende verkauft und ausgegeben werden, würden täglich 6,6 Millionen Stück benötigt. Allein für die Masken der 40.000 Bahnmitarbeiter fallen den Angaben zufolge monatliche Kosten von rund 2,2 Millionen Euro an.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.