Die Corona-App zur Nachverfolgung von Kontakten ist fertiggestellt. Die Bundesregierung will sie am Vormittag der Öffentlichkeit präsentieren, Downloads sollen schon vorher möglich sein. Die App soll Bürgerinnen und Bürger informieren, wenn sie sich länger in der Nähe von jemandem aufgehalten haben, der später positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Patientenschützer dämpften die Erwartungen an die Corona-App. Sie könne ein zusätzlicher Baustein für den Eigenschutz sein, erklärte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, in Dortmund. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Brysch beklagte einen zu späten Start der App. Weiter erklärte er, nun komme es darauf an, vor allem die Beschäftigten in Pflegeheimen, Krankenhäusern und Arztpraxen zum Mitmachen zu sensibilisieren.



Bundesgesundheitsminister Spahn betonte im ARD-Fernsehen, die App sei ein wichtiges Instrument, um Infektionsketten zu unterbrechen.

Wie sicher sind die Daten?

Bundesjustizministerin Lambrecht hofft darauf, dass die Corona-Warn-App von vielen Bürgerinnen und Bürgern genutzt wird. Die SPD-Politikerin wies im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" datenschutzrechtliche Bedenken zurück. Auch für die Warn-App gälten die allgemeinen Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung. Es gebe keine Veranlassung für ein spezielles App-Gesetz. Dies hatten Teile der Opposition gefordert.



Lambrecht ergänzte, jeder könne sich frei entscheiden, die App auf sein Smartphone herunterzuladen. Man könne sie auch jederzeit wieder löschen. Es werde keine Vorzüge oder Belohnungen für diejenigen geben, die die Corona-Warn-App aktivierten. Umgekehrt würden auch keine Nachteile für diejenigen entstehen, die die App ablehnten - etwa ein Zugangsverbot für Restaurants.



Wie genau die App funktioniert und wie es mit dem Thema Datensicherheit aussieht, haben wir hier für Sie zusammengefasst.



Hören Sie hier die Einschätzung der Fachjournalisten Volkart Wildermuth und Peter Welchering aus der Deutschlandfunk-Sendung "Forschung Aktuell" (Audio-Link).

