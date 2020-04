Die Deutsche Fußball-Liga erhält trotz der Unterbrechung der Saison wegen der Coronakrise Geld von den Medienpartnern.

DFL-Chef Seifert sagte nach einer Mitgliederversammlung per Videokonferenz, mit einer Ausnahme hätten alle Unternehmen eine Vorauszahlung der noch ausstehenden TV-Prämien zugesagt. Ihnen gelte dafür großer Dank. Laut Medienberichten geht es bei der Zahlung der vierten und letzten Rate der Feernsehgelder um rund 300 Millionen Euro für die Vereine. Seifert betonte, es seien zugleich Vereinbarungen für eine Rückzahlung getroffen worden, falls die Saison nicht zu Ende gespielt werden könne.



Die Frage nach einer Fortsetzung ist umstritten. Seifert sagte, darüber müsse nun die Politik entscheiden. Die DFL würde die Saison gerne bis zum 30. Juni mit Geisterspielen abschließen. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Thüringens Ressortchef Maier, erklärte allerdings am Vormittag, er stehe einem baldigen Neustart skeptisch gegenüber. Beim Fußball kämen sich die Spieler in Zweikämpfen sehr nahe.



Die Europäische Fußball-Union nahm heute ihre Drohung zurück, Vereine eines Landes von den internationalen Wettbewerben auszuschließen, wenn die Saison dort abgebrochen wird. Stattdessen sollen die nationalen Verbände nun in einem solchen Fall die Teilnehmer auf transparente und objektive Weise selbst bestimmen.

