Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hält die Corona-Situation derzeit für beherrschbar.

Der Hauptgeschäftsführer der DKG, Baum, sagte dem "Mannheimer Morgen", es stünden 8.000 Intensivbetten zur direkten Verfügung, weitere 10.000 könnten kurzfristig freigemacht werden. Er wies darauf hin, dass statistisch jeder fünfte stationär behandelte Erkrankte intensivmedizinisch betreut werden müsse. Mit Blick auf die jüngsten Infektionszahlen betonte Baum, die Kapazitäten würden noch lange reichen, bis es bedenklich werde.



Als "zentrales Problem" bezeichnete Baum den Engpass beim Pflegepersonal. Gegebenenfalls müssten innerhalb der Kliniken Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umgesetzt und der Personalschlüssel geändert werden. Er verwies auf die gesetzlichen Regeln für die Zahl an Patienten pro Pflegekraft. Dabei handele es sich um "Schön-Wetter-Vorgaben", die in einer Situation wie jetzt nicht umsetzbar seien.



Die Deutsche Krankenhausgesellschaft ist ein Lobbyverband der Kliniken in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.