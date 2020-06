In Deutschland ist die Produktion aufgrund der Corona-Krise in den vergangenen Wochen fast um ein Fünftel eingebrochen.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts stellten Industrie, Bau und Energieversorger im Mai rund 18 Prozent weniger her als im Vormonat. Im April war die Produktion bereits um knapp 9 Prozent zurückgegangen.



Das Münchner ifo-Institut spricht von besonders negativen Erwartungen der Bekleidungsindustrie. Die Autobranche sowie die Hersteller von Lebensmitteln und Medikamenten zeigten sich dagegen optimistischer. Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte, der konjunkturelle Tiefpunkt sei erreicht. Mit der schrittweisen Lockerung der Schutzmaßnahmen und der Wiederaufnahme der Produktion in der Automobilindustrie setze nun die wirtschaftliche Erholung ein.



EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni hatte sich in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" zurückhaltender geäußert: Er gehe davon aus, dass die Rezession in der Europäischen Union ihren Tiefpunkt erreicht habe. Die Wirtschaft werde langsam wieder hochgefahren. Allerdings herrsche noch große Verunsicherung. Wachstum werde es erst wieder geben, wenn das Vertrauen der Verbraucher und der Investoren zurückkehre, so Gentiloni.

