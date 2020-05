Die deutsche Wirtschaft dringt angesichts des derzeitigen Konjunktureinbruchs immer stärker auf ein baldiges Ende der Corona-Schutzmaßnahmen.

Der Präsident des Industrieverbandes BDI, Kempf, sagte, jede Woche des Shutdown koste die Volkswirtschaft einen mittleren zweistelligen Milliardenbetrag an Wertschöpfung. Deshalb müssten die Unternehmen wissen, in welchen Stufen das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben wieder anlaufen könne - und zwar nach dem Treffen der Bundeskanzlerin mit den Ländern am 6. Mai. Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft verlangte, die Beschränkungen noch im Mai zu beenden. Die Regierung müsse die einseitige Fixierung auf eine rein virologische Sichtweise und damit das gefährliche Spiel mit den Zukunftschancen des Landes beenden.



Das Bundeswirtschaftsministerium rechnet für das gesamte Jahr 2020 mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 6,3 Prozent und damit mit dem stärksten Einbruch seit Gründung der Bundesrepublik.