Der Deutsche Städtetag beklagt eine stark angespannte Finanzlage der Kommunen im Zuge der Pandemie.

Vizepräsident Lewe sagte in Berlin, in diesem und kommenden Jahr brächen 20 Milliarden Euro an Steuereinnahmen weg. Städte und Gemeinden müssten deshalb reihenweise Projekte absagen oder auf die lange Bank schieben. So fehle Geld etwa für dringend nötige Investitionen in Schulen und Kitas. Zugleich wüchsen die Schuldenberge weiter. In diesem Zusammenhang forderte der Münsteraner Oberbürgermeister Bund und Länder auf, den Kommunen finanziell stärker unter die Arme zu greifen und beispielsweise die pandemie-bedingten Ausfälle bei der Gewerbesteuer zu übernehmen.



Allein hierdurch summierten sich die Fehlbeträge im laufenden und nächsten Jahr auf über 11 Milliarden Euro.

