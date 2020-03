In Ägypten ist ein deutscher Staatsbürger an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Es ist das erste deutsche Todesopfer der Epidemie.

Das Gesundheitsministerium in Kairo teilte mit, der 60-jährige Mann sei im Badeort Hurghada am Roten Meer gestorben. Er war den Angaben zufolge am Freitag mit Fieber ins Krankenhaus gekommen und wurde dann positiv auf das Coronavirus getestet.



Es ist zugleich der erste Todesfall im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 in Afrika. Aus welchem deutschen Bundesland der Mann stammte, blieb zunächst unklar.

Mehr als 900 Infektionen in Deutschland

In Deutschland selbst gibt es noch kein Todesopfer. Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts inzwischen bei 902. Nur aus Sachsen-Anhalt wird weiterhin kein Fall von Covid-19 gemeldet. Die meisten Infektionen gibt es in Nordrhein-Westfalen mit knapp 400 Fällen. Hier ist besonders der Landkreis Heinsberg betroffen. Das NRW-Innenministerium verzeichnete am Sonntagmittag bereits insgesamt 484 Infektionen.



Aus Baden-Württemberg meldet das Robert Koch Institut 182 Infektionen, aus Bayern 172. Dort gibt es nach Angaben der bayerischen Gesundheitsministerin Huml zwei Patienten mit einem schweren Krankheitsverlauf. Einer der beiden sei ein älterer Mann, der bisher aber "sehr fit" gewesen sei, der andere Patient habe mehrere Vorerkrankungen.



Da nicht alle verfügbaren Datenbanken permanent und zur gleichen Zeit aktualisiert werden, können die konkreten Angaben kleinere Abweichungen aufweisen.

Spahn rät von Großveranstaltungen ab

Bundesgesundheitsminister Spahn empfiehlt wegen der Ausbreitung des Coronavirus, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern abzusagen. Dies geschehe derzeit immer noch zu zaghaft, sagte Spahn der Deutschen Presse-Agentur. Angesichts der dynamischen Entwicklung der vergangenen Tage sollte dies schnell geändert werden. Von solchen Absagen könnten neben Messen und Konzerten auch Bundesliga-Spiele betroffen sein. Empfehlungen für den Umgang mit kleineren Veranstaltungen hat nach Angaben Spahns das Robert-Koch-Instutut entwickelt.



Der CDU-Politiker betonte, je langsamer sich das Virus verbreite, desto besser könne das Gesundheitssystem damit umgehen. Daher ermuntere er jeden einzelnen Bürger, abzuwägen, was im eigenen Alltag so wichtig sei, dass man darauf in den nächsten zwei bis drei Monaten nicht verzichten wolle. Hier gehe es nicht nur um öffentliche Veranstaltungen, sondern auch um Vereinssitzungen und die Geburtstagsfeier im familiären Kreis. Er vertraue auf kluge Entscheidungen, sagte Spahn.

