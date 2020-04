Deutschland stellt 300 Millionen Euro für den Kampf gegen das Corona-Virus in armen Ländern bereit.

Das teilte das Auswärtige Amt in Berlin mit. Die Bundesregierung folgt damit einem entsprechenden Hilferuf der Vereinten Nationen. Die UNO hatte an die Industrieländer und weitere Geber appelliert, rund zwei Milliarden US-Dollar bereitzustellen. Das Geld wird zur Eindämmung der Atemwegserkrankung Covid-19 in mehr als 50 Ländern gebraucht, darunter Haiti, der Südsudan und Afghanistan.



Außenminister Maas betonte, das Virus treffe insbesondere die Menschen in Kriegsgebieten und Flüchtlingslagern sowie in Staaten, deren Gesundheitssysteme durch die Pandemie völlig überfordert seien. Nur gemeinsam könne die Weltgemeinschaft die Pandemie dauerhaft besiegen. Anderenfalls drohten immer wieder neue Infektionswellen.