Deutschland steht nach den Worten des Präsidenten des Robert Koch-Instituts, Wieler, erst am Anfang der Epidemie.

Wieler sagte in Berlin, es sei völlig offen, wie diese sich entwickele. Auch die Zahl der Todesfälle werde steigen. In Deutschland hat es bislang im Vergleich zu anderen europäischen Ländern weniger Tote gegeben. Wieler sagte, dies liege zum Teil daran, dass von Anfang an breit getestet worden sei. Auch seien nicht so viele alte Menschen erkrankt.



Nach Angaben des RKI gibt es nachweislich 31.554 Corona-Infektionen, über 4.000 Fälle mehr als gestern. Die Zahl der Toten stieg von 114 auf 149.



Die amerikanische Johns Hopkins Universität geht von rund 33.000 Infizierten und 159 Todesopfern in Deutschland aus. Die unterschiedlichen Zahlen sind unter anderem darauf zurückzuführen, dass verschiedene Daten als Grundlage verwendet werden.