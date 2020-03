Das Coronavirus und die Lungenkrankheit Covid-19 breiten sich in Deutschland weiter aus. Welche Auswirkungen auf das öffentliche Leben gibt es? Wie groß ist die Gefahr hierzulande? Welche Strategien verfolgen die Behörden?

Wie stark ist das öffentliche Leben eingeschränkt?

Bund und Länder haben sich auf ein bundesweites Versammlungsverbot verständigt. Zusammenkünfte von mehr als zwei Personen sind von morgen an grundsätzlich nicht mehr erlaubt. Zudem müssen die Menschen in der Öffentlichkeit einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Ausnahmen gibt es für Kernfamilien und Mitbewohner. Restaurants und Gaststätten sowie Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Friseure, Kosmetikstudios und Massagesalons müssen in ganz Deutschland schließen.



In einigen Bundesländern wie Bayern, Sachsen und dem Saarland gibt es sogar weitergehende Beschränkungen. In Bayern etwa darf nur gemeinsam an die frische Luft, wer zu einem Hausstand gehört.



Darüber hinaus sind aber auch andere Bereiche von Einschränkungen betroffen:



In den Schulen findet kein regulärer Unterricht mehr statt und auch in den Kindertagesstätten gibt es keine reguläre Betreuung mehr. Die Bundesländer haben Notbetreuungen eingerichtet. Eltern können diese in fast allen Bundesländern aber nur dann nutzen, wenn sie in einem so genannten "systemrelevanten" Beruf arbeiten. Dazu gehören zum Beispiel Tätigkeiten im Gesundheitswesen oder in der Lebensmittelproduktion. Der Arbeitgeber muss eine entsprechende Bescheinigung ausstellen. Zudem mussten vielerorts Geschäfte schließen, die Dinge verkaufen, die nicht für den täglichen Lebensbedarf nötig sind.

Warum können in Deutschland Ausgangssperren verhängt werden?

Das deutsche Infektionsschutzgesetz gibt den Behörden ein breites Spektrum möglicher Maßnahmen an die Hand: Ausdrücklich heißt es in der Regelung, dass die verfassungsrechtlich garantierten Grundrechte wie die Freiheit der Person, die Freizügigkeit, die Versammlungsfreiheit, die körperliche Unversehrtheit und die Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschränkt werden können.



Die zuständige Behörde kann dem Gesetz zufolge auch Menschen "verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht zu verlassen oder von ihr bestimmte Orte nicht zu betreten, bis die notwendigen Schutzmaßnahmen durchgeführt worden sind". Grundsätzlich könnten also auch in Deutschland ganze Gebiete oder Städte abgeriegelt werden.



Neben den Bundesländern können die Kommunen darüber hinaus auch eigene Beschränkungen erlassen, was eine Reihe von Städten und Gemeinden bereits getan haben.

Kommt es zu Engpässen bei Lebensmitteln oder anderen wichtigen Produkten?

In den Supermärkten kommt es immer wieder vor, dass einzelne Produkte ausverkauft sind. Vor allem Nudeln und Toilettenpapier sind mancherorts nur schwer zu bekommen. Landwirtschaftsministerin Klöckner führt das aber vor allem darauf zurück, dass viele Menschen sich große Vorräte dieser Waren angelegt hätten. Die Lieferketten seien "weitgehend intakt", so dass es nicht zu Engpässen kommen müsse. Auch die Händler betonen immer wieder, dass die Warenversorgung gesichert sei.

Wie groß ist die Gefahr in Deutschland?

Das Robert Koch-Institut (RKI) schätzt die Gefahr für die Bevölkerung in Deutschland als insgesamt "hoch" ein. Die Gefährdung variiere aber von Region zu Region. Als besonders betroffenes Gebiet in Deutschland wird vom RKI bisher nur der Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen genannt.

Zugleich heißt es von den Experten des Instituts, es handele sich um eine "sehr dynamische und ernst zu nehmende Situation". Die Wahrscheinlichkeit für schwere Krankheitsverläufe nehme mit zunehmendem Alter und bestehenden Vorerkrankungen zu.



Die Belastung des Gesundheitswesens hängt maßgeblich von der regionalen Verbreitung der Infektion, den vorhandenen Kapazitäten und den eingeleiteten Gegenmaßnahmen wie Isolierung, Quarantäne und sozialer Distanzierung ab und könne "örtlich sehr hoch" sein.



Die Weltgesundheitsorganisation spricht inzwischen von einer Pandemie und sieht das aktuelle Zentrum in Europa. Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet, lesen Sie hier.

Wer ist bei Infektionen mit dem Coronavirus zuständig?

Die erste Zuständigkeit liegt bei der jeweils betroffenen Kommune, also bei dem Landkreis oder der Stadt, in dem sich Patienten mit dem Coronavirus angesteckt haben. Die Gemeinden richten jeweils einen Krisenstab ein, bei dem alle Fäden zusammenlaufen sollen. Polizei, Katastrophenschutz und alle relevanten Ämter sind darin vertreten. Beraten werden sie vom Robert Koch-Institut. Die Bundesregierung hat zudem einen Krisenstab einberufen, der über mögliche Maßnahmen berät - viele aber nicht direkt durchsetzen kann, weil die Bundesländer oder die Gemeinden zuständig sind.

Welche Strategie verfolgen die Behörden?

Das RKI und alle Ebenen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes verfolgen derzeit das Ziel, Infektionen in Deutschland so schnell wie möglich zu erkennen, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verzögern. Es geht in erster Linie darum, Zeit zu gewinnen, damit die Infektionszahlen nur langsam steigen. Sonst besteht die Gefahr, dass das Gesundheitssystem durch die hohe Zahl an behandlungsbedürftigen Patienten überfordert wird und man schwer kranken Menschen nicht mehr helfen kann. In der gewonnenen Zeit ist es zudem möglich, weitere Behandlungsplätze einzurichten. Derzeit sind viele Krankenhäuser dabei, solche Kapazitäten aufzubauen.

Was kann jede(r) selbst tun, um sich zu schützen?

Gründliches Händewaschen ist immer sinnvoll und angebracht. Denn nach derzeitigem Stand wird es vor allem durch Tröpfcheninfektion übertragen, das heißt durch Husten oder Niesen. Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg rät außerdem dazu, in öffentlichen Gebäuden möglichst keine Türgriffe anzufassen und Menschenansammlungen zu meiden.



Jürgen Gebel vom Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit wies im Deutschlandfunk darauf hin, dass zum Schutz vor Viren in der Regel das gründliche Händewaschen ausreiche. Nach einem Kontakt mit infizierten Personen solle man jedoch eine Hände-Desinfektion vornehmen. Alkoholische Desinfektionsmittel seien gut und schnell wirksam.

Gibt es schon Ansätze für Behandlungsmöglichkeiten?

Ja. Es gibt einige Therapieansätze, die aber erst weiter erforscht werden müssen. Zwischenzeitlich galt ein HIV-Medikament als Hoffnung, eine Studie chinesischer Wissenschaftler hat aber ergeben, dass das Medikament bei Covid-19-Patienten keine Linderung bringt.



Einige Hoffnung setzen Mediziner auf ein Anti-Virus-Medikament, das unter anderem gegen Ebola-Infektionen eingesetzt wird. Der Wirkstoff Remdesivir soll schon bald bei fast 1.000 Patienten in asiatischen und anderen Ländern getestet werden, die moderat oder schwer durch das Coronavirus erkrankt sind.



Bei der Bekämpfung von Covid-19 wurden auch noch andere möglicherweise wirksame Medikamente genannt. Aus China kam die Meldung, dass ein Malaria-Mittel gegen das Coronavirus helfen könnte. Offenbar hat sich der Wirkstoff Chloroquin bei Patienten in China als wirksam erwiesen. US-Präsident Trump macht sich dafür stark, das Medikament sofort zusammen mit einem Antibiotikum für die Behandlung Erkrankter einzusetzen, Experten wollen aber zunächst Studien zur Wirksamkeit durchführen.



Professor Gérard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung warnt vor zu hohen Erwartungen. Bis Medikamente entwickelt und eingesetzt würden, brauche es Zeit, sagte er im Deutschlandfunk. Trotz einzelner Erfolge könne man nicht schließen, dass dies auch bei anderen Patienten wirke.

Wie lange wird die Entwicklung eines Impfstoffs dauern?

Wissenschaftler sind sich einig, dass das Coronavirus erst dann seinen Schrecken verlieren wird, wenn es eine wirksame Impfung dagegen gibt. Mehrere Unternehmen arbeiten mit Hochdruck an der Entwicklung.



In den USA haben einige freiwillige Testpersonen bereits einen möglichen Impfstoff verabreicht bekommen. Bis wissenschaftlich fundierte Ergebnisse vorliegen, werden jedoch mehrere Monate vergehen.



Auch beim Tübinger Biotechunternehmen CureVac bereitet man sich darauf vor, einen möglichen Impfstoff zu testen – zunächst aber an Tieren. Im Sommer könnten dann nach Auskunft des Unternehmens die ersten klinischen Tests am Menschen starten. Bis ein wirksamer Impfstoff auf den Markt kommt, wird es also mit Sicherheit mehrere Monate, unter Umständen auch deutlich länger dauern.



(Stand: 22.3.2020, 23 Uhr)

