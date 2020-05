Deutschland und Frankreich planen offenbar eine gemeinsame Initiative, um die europäische Wirtschaft nach der Corona-Krise zu stärken.

Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron wollen sich dazu am Nachmittag per Videokonferenz austauschen. Im Anschluss wollen sie ihre Überlegungen vorstellen. Schwerpunkt soll die Belebung der Wirtschaft in Europa sein.



Nach Ansicht der Vizepräsidentin der EU-Kommission, Vestager, gibt es zwischen den EU-Ländern riesige Unterschiede bei der staatlichen Unterstützung. Sie sagte der "Süddeutschen Zeitung", laut den Statistiken entfalle die Hälfte der von der Kommission genehmigten Corona-Hilfen auf Deutschland. Es bestehe die Gefahr, dass dies den Wettbewerb auf dem europäischen Binnenmarkt verzerre und die wirtschaftliche Erholung verlangsame.