Zur Eindämmung der Coronapandemie weitet Deutschland seine Einreisebeschränkungen für EU-Bürger auch auf Flüge und den Schiffsverkehr aus.

Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, dürfen auch EU-Bürger künftig nicht mehr per Flugzeug oder Schiff aus Österreich, Spanien, Italien, der Schweiz, Luxemburg und Dänemark nach Deutschland reisen. Wer aus einem EU-Staat kommt, darf aber noch auf einem deutschen Flughafen landen, wenn er von dort aus weiter in sein Heimatland reist.



Zuvor hatte Mecklenburg-Vorpommern mitgeteilt, keine Touristen mehr ins Land zu lassen. Allen touristischen Anbietern sei es verboten, Urlaubsgäste aufzunehmen, teilte die Staatskanzlei in Schwerin mit. Touristen, die sich noch in Mecklenburg-Vorpommern aufhielten, müssten bis morgen ihre Unterkünfte räumen und nach Hause zurückkehren. Gestern hatte bereits Schleswig-Holstein ein Einreiseverbot für Touristen erlassen.



Österreich wird ab Mitternacht seine Grenze zu Deutschland kontrollieren. Das bestätigte das Innenministerium in Wien. In Großbritannien soll am Freitag der Schulbetrieb im ganzen Land eingestellt werden. Das teilte Premierminister Johnson in London mit. Zuvor hatten die Regionalregierungen in Schottland, Wales und Nordirland Schulschließungen angekündigt. Johnson hatte dies noch vor einigen Tagen abgelehnt.