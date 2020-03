In Deutschland soll im großen Stil geprüft werden, wie viele Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus immun gegen die Lungenkrankheit Covid-19 sind.

Das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung Braunschweig bestätigte, dass eine entsprechende Studie vorbereitet wird und vom Epidemiologen Gérard Krause koordiniert werden soll. Zuvor hatte der "Spiegel" darüber berichtet. Demnach hoffen die Wissenschaftler, ab April das Blut von mehr als 100.000 Probanden auf Antikörper gegen den Covid-19-Erreger, das Virus Sars-CoV-2, untersuchen zu können.



Daran beteiligt werden sollen das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung, Blutspendedienste, das Robert Koch-Institut und die Virologie der Berliner Charité. Das Projekt ist dem Bericht zufolge noch nicht endgültig bewilligt. Die Ergebnisse der Studie sollen die Entscheidung vereinfachen, wann man Schulen wieder öffnen und Großveranstaltungen erlauben kann. Erste Resultate könnten Ende April vorliegen, schreibt das Magazin.

Immune Menschen könnten Gesundheitssektor entlasten

Die steigenden Zahlen mit Corona-Infizierten bringen das Gesundheitssystem in einigen Ländern bereits an die Grenzen. Auch in Deutschland könnte es zu wenig Ärzte und Pfleger geben, um alle Erkrankten ausreichend zu versorgen. Hilfe könnten jene Menschen leisten, die bereits mit dem Coronavirus infiziert und nun immun dagegen sind. Einige Länder und Experten haben diese Gruppe schon im Blick.



Die Lage wird von zwei Seiten verschärft: Zum einen steigt die Zahl der Infizierten in den meisten Ländern weiter an. Zum anderen fallen Ärzte und Pflegekräfte aus, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Zum Beispiel sind in Italien im Gesundheitsbereich zehn Prozent der Fachkräfte betroffen.

Bis zum Herbst könnten Millionen Menschen immun sein

Der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charite geht davon aus, dass bis zum Herbst bis zu 15 Millionen Menschen in Deutschland anstecken könnten. "Dann haben wir auch bald sehr viele Leute mit Antikörpern. Personen, die immun sind", sagte er der Wochenzeitung "Die Zeit". Jene Pflegekräfte und Ärzte könnten dann ohne Maske arbeiten. "Auch in anderen Berufsgruppen wird es Leute geben, die sagen: Ich bin da durch. Und davon wird es immer mehr geben."



Drosten schätzt, dass die einmal Infizierten bis zum Ende der jetzigen Pandemie immun sind. Doch es gibt ein Problem: Da das Coronavirus bei den meisten Infizierten lediglich einen üblichen Husten oder eine Erkältung auslöst, also einen milden Verlauf nimmt, ist bei den meisten Personen unklar, ob sie bereits infiziert waren oder nicht. Die Zahl der positiv getesteten und wieder genesenen Personen dürfte nur einen minimalen Bruchteil ausmachen.

Antikörper-Tests sind gefragt

Hierzu sind neue Tests nötig, mit denen festgestellt wird, ob eine Person bereits Antikörper gegen Corona gebildet hat. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet, werden in China bereits seit Januar entsprechende Versuche durchgeführt. Allerdings liegt demnach die Fehlerquote bei einem Drittel. Andere Länder sind mit ähnlichen Forschungen zugange. Der Virologe Alexander Kekulé sagte im Deutschlandfunk, es gebe bereits Protoytpen von Bluttests. Die würden in Kürze verfügbar sein.



Auch die Schweiz will solche Tests für sich nutzen. Der Leiter der Abteilung übertragbare Krankheiten im Bundesamt für Gesundheit, Daniel Koch, sagte der "NZZ am Sonntag", der Bund sei nun zusammen mit der Wissenschaft in der Schweiz daran, rasch herauszufinden, ob die bereits verfügbaren Tests für den Einsatz tauglich seien. Wenn diese funktionierten, werde man möglichst viele ordern und schauen, wer in der Vergangenheit angesteckt wurde und nicht mehr in Gefahr ist.



Der Virologe Kekulé, der Direktor am Institut für Medizinische Mikrobiologie der Universität Halle ist, betonte, dass die Antikörper-Tests aber aktuell nicht die erste Prioriät seien. Diese würden in der jetzigen Anfangsphase einer Epidemie nicht helfen. Aktuell sei es wichtiger zu wissen, wer ansteckend sei, also den Coronavirus trage.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



In Deutschland ist das öffentliche Leben drastisch eingeschränkt worden. Welche Regeln es gibt, erklären wir in unserem Stück: Kontaktverbote wegen des Coronavirus: Was ist wo noch erlaubt?



Das Kontaktverbot im Alltag einzuhalten, zum Beispiel beim Einkaufen, ist gar nicht so einfach. Die Händler haben inzwischen Strategien entwickelt, um nicht zu viele Menschen gleichzeitig in den Markt zu lassen. Wie die Supermärkte mit dem Corona-Risiko umgehen, haben wir in diesem Artikel für Sie zusammengestellt.



Viele Menschen fragen sich inzwischen auch, wie und wann die Corona-Kontaktsperre enden kann. Wir haben die Diskussion um die "Exit-Strategie" zusammengefasst.



Der Bedarf an Tests, um das Coronavirus nachzuweisen, steigt stark an. Wann man sich testen lassen sollte und wie es geht, haben wir in unserem Artikel zusammengefasst: Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?



Die Zahl der Corona-Infizierten steigt weltweit sehr unterschiedlich. China meldet kaum noch neue Infektionen, inzwischen sind aber die USA und vor allem die Stadt New York zum Epizentrum geworden.



Gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 gibt es bislang keinen Impfstoff und auch keine Medikamente. Wie weit die Forschung ist, erklären wir hier: Ansätze für ein Medikament gegen das Corona-Virus. Das Robert-Koch-Institut hat zudem die Liste der Risikogebiete zuletzt mehrfach erweitert.



Über die aktuellen Zahlen der Coronavirus-Infizierten, Genesenen und Todesfälle berichten wir in unserem Artikel: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet.



Im Vergleich zu anderen Ländern ist die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus in Deutschland extrem niedrig. Wir erklären, warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist.



Spiegel die Zahlen über die Coronavirus-Infizierten die Realität wider? Wir klären darüber auf in unserem Stück: Hohe Dunkelziffer bei Coronavirus-Infektionen befürchtet. Zudem unterscheiden sich die Zahlen des Robert Koch-Instituts und der amerikanischen Johns Hopkins-University stark. RKI oder Johns-Hopkins? Wir erklären, wie aussagekräftig die Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind.



Wie groß ist die Gefahr hierzulande? Welche Strategien verfolgen die Behörden? Was kann jede(r) tun, um sich zu schützen? Antworten auf diese und andere Fragen geben wir in unserem Beitrag: Deutschland und das Corona-Virus. Antworten auf die wichtigsten Fragen.



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten