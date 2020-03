Angesichts des Engpasses bei Schutzmasken und -kitteln will die Bundesregierung in der Coronavirus-Krise die Beschaffung des Materials beschleunigen.

Das Gesundheitsministerium habe ein sogenanntes Open-House-Verfahren gestartet, berichtet die "Welt am Sonntag". Da bei dieser Vorgehensweise keine Verhandlungen stattfänden, könnten Geschäfte schneller abgewickelt werden. Unternehmen, die auf das Angebot eingehen, müssen dem Bericht zufolge mindestens 25.000 Stück eines der beiden Produkte liefern, einen Mindeststandard garantieren und die Lieferung verantworten.



Man wolle Ärzte, Pflegekräfte und alle, die im Gesundheitswesen arbeiten, bestmöglich schützen, sagte Gesundheitsminister Spahn. Deswegen beschaffe man medizinische Schutzausrüstung aus aller Welt und beliefere damit alle Bundesländer und Kassenärztlichen Vereinigungen.



In den vergangenen Tagen war die Kritik an der Versorgungslage immer lauter geworden. Zahlreiche Krankenhäuser warnten vor der Gefahr, wegen fehlender Ausrüstung Intensivbetten bald nicht mehr nutzen zu können.

