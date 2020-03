Mit umfangreichen finanziellen Maßnahmen will die Bundesregierung der Coronavirus-Pandemie entgegentreten.

Nach Informationen des Deutschlandfunks sind in diesem Jahr 156 Milliarden Euro für einen Nachtragshaushalt vorgesehen. Dazu kommen sogenannte Kreditermächtigungen von etwa 100 Milliarden Euro für einen Wirtschaftsstabilisierungsfonds sowie rund 100 Milliarden Euro für Kreditbürgschaften der Förderbank KfW an Unternehmen. Zusätzlich sind 400 Milliarden Euro an Garantien für Firmen geplant, die in Schieflage geraten. Desweiteren will die Regierung das Infektionsschutzgesetz ändern, um in der schneller und effektiver reagieren zu können. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf einen Entwurf des Bundesgesundheitsministeriums berichtet, soll der Bund dadurch mehr Eingriffsmöglichkeiten im ganzen Land erhalten, während die Bundesländer zum Teil Befugnisse abgeben müssen. Demnach soll die Regierung künftig grenzüberschreitende Personentransporte untersagen können sowie per Handyortung die Kontaktpersonen von Infizierten suchen dürfen. Ein weiterer Gesetzentwurf sieht laut Deutscher Presse Agentur vor, dass Mietern während der Coronavirus-Krise nicht gekündigt werden darf, auch wenn sie Mietschulden haben. - Über beide Vorhaben sowie über die Milliardenhilfen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie beraten das Kabinett und der Bundestag in der kommenden Woche.