Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert einen besseren Kündigungsschutz für Beschäftigte, die an Spätfolgen einer Corona-Infektion leiden.

Das DGB-Vorstandsmitglied Piel sagte der Funke-Mediengruppe, inzwischen wisse man, dass die Erkrankung oftmals mit länger anhaltenden gesundheitlichen Einschränkungen einhergehe. Deshalb müsse die Bundesregierung das sogenannte betriebliche Eingliederungsmanagement verbessern. Die Beschäftigten sollten künftig einen Rechtsanspruch darauf haben, verlangte Piel. Böten die Betriebe keines an, so sollten sie eine Geldstrafe zahlen müssen, und eine eventuelle Kündigung des oder der betroffenen Beschäftigten müsse unwirksam werden.



Seit 2004 sind Arbeitgeber verpflichtet, länger erkrankten Beschäftigten ein betriebliches Eingliederungsmanagement anzubieten, mit dem geprüft wird, wie er weiterbeschäftigt werden kann. Nach DGB-Angaben wird solch ein Programm aber in weniger als der Hälfte der Betriebe tatsächlich angeboten.

