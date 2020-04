Der Deutsche Gewerkschaftsbund drängt zur Vorsicht beim Wiederhochfahren der Wirtschaft.

Dabei müsse der Arbeits- und Gesundheitsschutz der Beschäftigten an erster Stelle stehen, sagte DGB-Vorstandsmitglied Körzell der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Zudem müsse das Wiederhochfahren in der Corona-Krise so erfolgen, dass ein neuer Ausbruch der Pandemie unterbleibe. Außerdem müsse die Politik die Regelungen zum Kurzarbeitergeld anpassen, weil viele Arbeitgeber nicht zu einer Aufstockung bereit seien. Gerade Menschen mit niedrigem Einkommen kämen mit den 60 bis maximal 67 Prozent ihres Einkommens nicht über die Runden.



Für die Zeit nach der Krise forderte Körzell ein umfassendes Konjunkturprogramm. Ziel müsse sein, die Kaufkraft zu stärken und die Lieferketten sicherzustellen. Darüber hinaus gelte es, eine sozial-ökologische Transformation der deutschen Wirtschaft voranzubringen.