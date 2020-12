Die Diakonie Deutschland fordert, auch pflegenden Angehörigen Vorrang bei den Impfungen gegen das Coronavirus zu geben.

70 Prozent der zu pflegenden Menschen würden von Angehörigen zu Hause versorgt, sagte Diakonie-Präsident Lilie der Augsburger Allgemeinen. Diese Gruppe müsse in den Fokus der Debatte um die Abfolge der Impfungen rücken. Direkt nach Weihnachten sollen in Deutschland erste Risikogruppen geimpft werden. Für heute wird die Entscheidung der europäischen Arzneimittelbehörde über die Zulassung des Mittels von Biontech und Pfizer erwartet.



Der Plan von Bundesgesundheitsminister Spahn sieht vor, dass in der ersten Phase Menschen ab 80 Jahren sowie Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen an der Reihe sind.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.