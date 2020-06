Eine Antikörper-Studie in Ischgl und der massenhafte Corona-Ausbruch im Kreis Gütersloh haben die Diskussion um einen Immunitätsausweis erneut befeuert. International wird zu Corona-Antikörpern und ihrer Schutzwirkung geforscht.

Im österreichischen Ischgl haben 42,4 Prozent der Bevölkerung Antikörper gegen das Corona-Virus entwickelt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Medizinischen Universität Innsbruck. Lediglich 15 Prozent der Menschen mit Antikörpern hatten zuvor eine Diagnose erhalten, infiziert zu sein. Rund 80 Prozent der Bevölkerung von Ischgl haben an der Studie teilgenommen, das sind 1.473 Menschen.



International wird zu Antikörpern gegen das Corona-Virus SARS-CoV-2 geforscht. Die zentrale Frage ist, ob und wenn ja, wie lange Antikörper vor einer erneuten Infektion schützen.

Studien in Deutschland

Eine Studie des Lübecker Gesundheitsamts war zu dem Schluss gekommen, dass nur 70 Prozent der Infizierten Antikörper gebildet hatten, 30 Prozent hingegen nicht.

Die Wirksamkeit und Dauer der Immunität wurde nicht untersucht. Das will unter anderem die TU Cottbus-Senftenberg in Brandenburg erforschen. Dafür soll ein halbes Jahr lang regelmäßig Klinikpersonal Blut abgenommen werden.



Eine umfassende Antikörper-Studie plant zudem das Robert Koch-Institut: In bundesweit vier stark betroffenen Gemeinden sollen rund 8.000 Menschen auf Antikörper getestet werden.

Chinesische Studie international beachtet

Bereits abgeschlossen ist eine Studie in China mit 74 Teilnehmern. Ihr Ergebnis fand trotz der geringen Stichprobe internationale Aufmerksamkeit. Denn die in der Fachzeitschrift "Nature Medicine" veröffentlichte Studie kommt zu dem Schluss, dass Patienten mit einem milden Infektionsverlauf eine deutlich geringere Immunität aufweisen als Erkrankte mit schweren Verläufen. Bei den nur leicht Betroffenen war die Zahl der Antikörper bereits nach acht Wochen um 81,1 Prozent zurückgegangen. Bei den Menschen mit Symptomen um 62,2 Prozent. Die Autoren der Studie kommen zu dem Schluss, dass diese Ergebnisse die Risiken von Immunitätsausweisen aufzeigen.

Spahn für Immunitätsausweis

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will einen Immunitätsausweis einführen. Wegen Widerstands der SPD hatte er seine Pläne im Mai jedoch auf Eis gelegt. SPD-Politiker verweisen unter anderem auf die nicht abschließend geklärte Immunität. Voraussetzung sei, dass Menschen mit einem derartigen Ausweis nicht mehr Rechte genießen als Menschen ohne ein solches Dokument. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber (SPD) warnte, dass es um sensible Gesundheitsdaten gehe. Ein Immunitätsausweis dürfe beispielsweise auf dem Arbeitsmarkt nicht zur Voraussetzung für eine Beschäftigung gemacht werden.



Angesichts dieser Kontroverse hatte Gesundheitsminister Spahn im Mai den Deutschen Ethikrat eingeschaltet. Das Gremium berät ab Donnerstag darüber.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Urlaub: Zelt, Wohnwagen, Ferienhaus: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland

+ Unterwegs: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland vergleichsweise niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

+ Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum

Erkrankung und Schutz

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.