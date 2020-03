"Zunächst" - "bis auf Weiteres" - "mindestens bis Ostern": Diese unbestimmten Zeitangaben sind oft zu hören, wenn es um die Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus geht. Wie lange kann die gegenwärtige Ausnahmesituation noch andauern? Und welche Exit-Strategien gibt es? Ein Überblick.

Um welche Zeiträume geht es?

Auf den ersten Blick will sich derzeit niemand festlegen. Niemand? US-Präsident Trump wurde kürzlich verhältnismäßig präzise: "Im Juli oder im August" werde man es geschafft haben, sagte Trump. Experten rätselten allerdings anschließend darüber, worauf der Präsident diese Aussage stützte und was er genau meinte. Der Direktor des US-amerikanischen Instituts für Infektionskrankheiten, Fauci, sprach sich denn auch umgehend dagegen aus, zu spezifische Zeitangaben zu machen.



In Deutschland hat Bundesgesundheitsminister Spahn zugesagt, bis Ostern ein Konzept vorzulegen. Zugleich betonte er, in Deutschland erlebe man gerade noch die Ruhe vor dem Sturm. In den nächsten Wochen sei mit einer Zunahme schwerer Covid-19-Fälle zu rechnen. Innenminister Seehofer unterstreicht, eine Exit-Strategie könne erst dann angegangen werden, "wenn man dieses schnelle und aggressive Verbreiten des Virus im Griff hat". Auch in der Schweiz gehen die Behörden davon aus, dass es für eine Lockerung der Maßnahmen zu früh ist: "Wir müssten den Beweis haben, dass der Peak überschritten ist, und dem ist mit Sicherheit nicht so", sagte Daniel Koch vom Schweizer Gesundheitsamt. Die Weltgesundheitsorganisation warnt ebenfalls davor, Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zu früh aufzuheben.



Epidemiologen und andere Fachleute rechneten übereinstimmend damit, dass die drastischen Ausgangsbeschränkungen "mindestens bis zum Sommer" andauern müssten, berichtet der Wissenschaftsjournalist Volkart Wildermuth im Deutschlandfunk: "Alle, mit denen ich gesprochen habe, gehen davon aus, dass die Beschränkungen nicht nur zwei Wochen gelten werden, sondern eher zwei bis drei Monate".



Forderungen nach einer klaren Befristung kommen unter anderem aus der Wirtschaft sowie von Union und FDP. Unionsfraktionsvize Linnemann plädierte dafür, die deutsche Wirtschaft "spätestens nach Ostern" schrittweise wieder hochzufahren. FDP-Chef Lindner hatte im Bundestag betont, die Menschen müssten "so schnell wie möglich in die Freiheit zurückkehren können".

Welche Exit-Stragien gibt es?

Stufenweise:

Wenn es soweit ist, werden die Einschränkungen voraussichtlich stufenweise zurückgenommen, erklärt der Berliner Virologe Drosten. Zuerst sollten ganz einschneidende Maßnahmen wieder gelockert werden, also zum Beispiel die Schulen wieder öffnen. Bundesliga-Spiele mit vollen Fankurven würden dann vermutlich erst später wieder erlaubt, heißt es im Deutschlandfunk-Bericht von Volkart Wildermuth.

Erst das Land, dann die Stadt

Auch regionale Unterschiede sind möglich. Der Epidemiologe Mikolajczyk von der Universität Halle erläutert, zunächst müssten die Zahlen soweit sinken, dass die Gesundheitsämter wieder jede neue Infektion schnell feststellen und dann die Kontakte identifizieren und isolieren könnten. Dieser Zeitpunkt werde aber von Region zu Region unterschiedlich sein. Aktuell breite sich das Virus zum Beispiel in den Großstädten viel schneller aus als etwa auf dem Land an der Küste. Je nach der Belastung der Gesundheitssysteme könnten die Bundesländer deshalb die Maßnahmen in unterschiedlichem Tempo zurückfahren.

Junge dürfen schneller raus

Kontrovers diskutiert wird, ob es Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen speziell für Risikogruppen geben soll. Befürworter dieser Strategie erklären, wenn man sich auf den Schutz dieser Gruppen konzentriere, könnten alle anderen schneller zu einem normalen Alltag zurückkehren. Vorgeschlagen wurde etwa eine Ausgangssperre für Menschen ab 70 Jahren. Kritiker sehen darin jedoch eine Diskriminierung und das Gegenteil von Solidarität. Näheres zu dieser Debatte finden Sie hier.



Die Regierung in Großbritannien bereitet eine solche Strategie bereits vor: 1,5 Millionen Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen sollen sich drei Monate lang in häusliche Quarantäne begeben. Die zuständigen Ärzte sollen ihre Patienten kontaktieren und sie dazu auffordern, hieß es in London. Lebensmittel und Medikamente sollen den betroffenen Personen geliefert werden. Für die britische Gesamtbevölkerung gelten - nachdem die Regierung länger gezögert hatte - inzwischen ebenfalls Ausgangsbeschränkungen, sie sollen aber nur drei Wochen dauern.

Studie zum Verlauf in Wuhan

Für eine nicht zu frühe und schrittweise Aufhebung der Beschränkungen sprechen auch die Ergebnisse einer Studie, die auf den Daten aus der chinesischen Stadt Wuhan aufbaut. Die massive Einschränkung der sozialen Kontakte durch Reiseverbote und die Schließung von Schulen und Unternehmen habe dort die Epidemie sehr erfolgreich eingedämmt, erklären die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift "The Lancet Public Health". Die Beschränkungen noch einen Monat länger durchzuhalten, könne die neuen Erkrankungen bis zur Mitte dieses Jahres voraussichtlich um mehr als 90 Prozent reduzieren, heißt es in der Studie.