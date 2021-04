Vor dem Impfgipfel war viel über Erleichterungen für Geimpfte diskutiert worden. Daraus ist erstmal nichts geworden. Stattdessen bekräftigte Bundeskanzlerin Merkel erneut ihr Versprechen, bis zum Sommerende allen Bürgern ein Impfangebot zu machen. Wie soll es nun weitergehen? Ein Überblick.

Bund und Länder verständigten sich darauf, die Priorisierung beim Impfen spätestens im Juni aufzuheben. Dies bedeute aber nicht, dass dann jeder sofort einen Impftermin bekommen werde, betonte Bundeskanzlerin Merkel. Für die immer größere Zahl Geimpfter kommen außerdem Erleichterungen bei Corona-Vorschriften in Sicht. Die Bundesregierung plant dazu eine Verordnung.

Spahn: Entscheidung zu Freiheitsrechten für Geimpfte fällt am 28. Mai

Gesundheitsminister Spahn trat im ARD-Fernsehen dem Eindruck entgegen, dass es keinen Zeitplan gebe. Nach den Worten des CDU-Politikers soll bis Ende Mai entschieden sein, inwieweit gegen das Coronavirus Geimpfte weiterhin mit Beschränkungen belegt werden. Der Bundesrat werde dazu am 28. Mai final entscheiden.



Nach einem Eckpunktepapier der Bundesregierung vom Wochenende könnten Geimpfte und Genesene etwa beim Zugang zu Geschäften und Dienstleistungen wie Friseuren dieselben Ausnahmen bekommen, die für negativ Getestete gelten. Bei der Einreise aus dem Ausland könnte in den meisten Fällen eine Quarantäne wegfallen. Vorsichtsmaßnahmen wie das Tragen von Masken und Abstandsregeln müssten aber weiter gelten, da eine Impfung die Ansteckung nicht geimpfter Menschen nicht vollständig ausschließen könne.

Göring-Eckhardt: "Impfgipfel hinkt Realität hinterher"

Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt kritisierte, der Impfgipfel lasse viele Fragen offen und hinke der Realität hinterher. Damit die Impfkampagne in den kommenden Wochen bei besserer Impfstoffverfügbarkeit mehr Tempo aufnehmen könne, hätte es klare Absprachen und Vorbereitungen für die baldige Einbeziehung der Betriebsärzte geben müssen, sagte Göring-Eckhardt den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Zudem müsse zügig geprüft werden, ob bei bestimmten Impfstoffen die Zulassung für Kinder und Jugendliche erweitert werden könne "oder wie Kinder anders schneller einen Impfschutz erhalten können".



Auch FDP-Chef Lindner erklärte, er hätte sich "ein klares Signal in Richtung von Fach- und Betriebsärzten gewünscht". Sie sollten so schnell wie möglich in die Impfkampagne einbezogen werden. Außerdem sollten die Hausärzte "schon vor Juni pragmatisch mit der Impfreihenfolge umgehen können" - zum Beispiel wenn Impfstoff am Ende eines Tages übrig bleibe, für den es Interessenten außerhalb der Reihenfolge gebe, forderte Lindner.



Die Ergebnisse des Impfgipfels seien halbherzig, kommentierte Dlf-Korrespondent Frank Capellan. Kontaktbeschränkungen für Geimpfte seien nicht mehr haltbar. Schon bald könnte das Bundesverfassungsgericht die Ausgangssperren für nichtig erklären, auch weil der Gesetzgeber die Geimpften davon nicht ausnehmen wollte.

Stiko will erstmal an Impfreihenfolge festhalten

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Mertens, hält in der aktuellen Corona-Lage eine feste Impf-Reihenfolge weiterhin für sinnvoll. Zwar hätten die Hausarztpraxen damit derzeit mehr Arbeit, sagte Mertens im Deutschlandfunk. Solange es aber nicht genug Impfstoff gebe, müssten zuerst die Menschen geimpft werden, die ein hohes Risiko für eine schwere Erkrankung hätten. Nur so könne man die Intensivstationen entlasten.

Das ist der Stand beim Impfen

Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts haben inzwischen 23,4 Prozent der Bundesbürger mindestens eine erste Impfung erhalten - 7,2 Prozent sind vollständig geimpft. Spahn geht davon aus, dass im Laufe des Mai jeder Dritte in Deutschland eine erste Impfung erhalten haben wird. In vielen Bundesländern ist noch die Prioritätsgruppe 2 an der Reihe. Seit dieser Woche ist das Impfen etwa in Brandenburg auch für die Prioritätsgruppe 3 geöffnet, Berlin plant das für die kommenden Tage. Damit können auch Über 60-Jährige, sowie Lehrkräfte an weiterführenden Schulen, Feuerwehrleute und Beschäftigte im Katastrophenschutz eine Impfung erhalten.



Bis Sonntag wurden laut RKI bundesweit etwa 29,9 Millionen Dosen geliefert. 85,1 Prozent davon wurden gespritzt. Für das gesamte laufende zweite Quartal haben die Hersteller laut Gesundheitsministerium 80 Millionen Impfdosen zugesagt, davon sind etwa 50 Millionen Dosen von Biontech/Pfizer. Damit dürfte die Impfkampagne im Mai noch mehr an Tempo gewinnen.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.