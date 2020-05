Die ganze Welt hofft auf einen Impfstoff gegen das Coronavirus. Denn er, da sind sich Experten einig, ist der sicherste Weg heraus aus der Pandemie. Wir erklären, woran gerade geforscht wird und wie sich derzeit internationale Zusammenarbeit formiert.

Politische und internationale Vorstöße

Staats- und Regierungschefs, Organisationen und Banken haben 7,4 Milliarden Euro zur Erforschung eines Coronavirus-Impfstoffs zugesagt. Bemerkenswert abwesend waren auf der internationalen Geberkonferenz die USA und Russland.Schirmherrschaft der Initiative "Coronavirus Global Response" haben neben den EU-Institutionen Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Norwegen und Saudi-Arabien übernommen. Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO ist beteiligt. Außerdem sind die Weltbank und die finanzstarken Stiftungen "Wellcome Trust" und "Bill and Melinda Gates Foundation" involviert.



Melinda Gates sagte der "Süddeutschen Zeitung", sie hoffe, dass sich die Dinge "in gut zwei Jahren so entwickelt haben, dass wir wieder in einer Art Normalität leben". Nach der Krise müsse auch analysiert werden, welche Fehler die WHO gemacht habe. Deutschland lobte sie neben Südkorea als Vorbild in der Covid-Krise.



Bundeskanzlerin Merkel und die Regierungschefs von Frankreich, Italien und Norwegen schrieben in einem Beitrag für die "FAZ", wenn ein Impfstoff entwickelt werden könne, der von der ganzen Welt für die ganze Welt produziert werde, werde dies "ein einzigartiges globales öffentliches Gut des 21. Jahrhunderts sein".

Wo und wie wird bereits geforscht?

Die London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) listet weltweit fast 120 Projekte auf, die an einem Impfstoff forschen. Am weitesten fortgeschritten ist die Forschung beim in Hongkong börsennotierten Unternehmen CanSino, dessen Impfstoff bereits in der klinischen Studienphase II erprobt wird. An einer größeren Gruppe wird getestet, ob die Impfung wirkt. Vor einer Marktzulassung müssten noch groß angelegte Studien der Phase III erfolgreich sein - so weit ist weltweit allerdings noch kein einziges Forschungsprojekt. Acht Impfstoffe werden in klinischen Studien derzeit in Phase I am Menschen getestet. Bei ihnen geht es zumeist um Verträglichkeit und Sicherheit - und nur in geringerem Ausmaß um die Wirksamkeit.



In Deutschland beginnt gerade die erste Testphase mit einem Impfstoffkandidaten des Mainzer Biotechnologieunternehmens Biontech an 200 Probanden. Bis Anfang Juli werden erste Erkenntnisse zur Verträglichkeit erwartet. Auch drei chinesische Projekte befinden sich laut LSHTM in Phase I der klinischen Tests. In Großbritannien hat das Impfstoffprojekt der Universität Oxford die erste Testphase erreicht. Im gleichen Stadium befinden sich zwei Forschungsprojekte aus den USA.

Wann ist mit einem Impfstoff zu rechnen?

Die WHO und große Pharmalabore gehen davon aus, dass es bis zur Marktreife eines Impfstoffs 12 bis 18 Monate dauern wird. Die britische Impfstoffexpertin Sarah Gilbert von der Universität Oxford und ihr Kollege Frédéric Tangy vom französischen Institut Pasteur halten es für möglich, dass bereits Ende dieses Jahres ein Impfstoff einsatzbereit sein könnte. Der US-Regierungberater und Immunologe Anthony Fauci rechnet im Idealfall im Januar mit einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus - schneller als zu Beginn der Krise von ihm selbst angenommen. Es gebe aber zahlreiche Unsicherheitsfaktoren, die die Marktreife eines Impfstoffs verzögern könnten.

