Die USA haben in der Corona-Krise gleich mehrere traurige Rekorde zu verzeichnen: Nirgendwo sind so viele Krankheitsfälle registriert wie in den Vereinigten Staaten, nirgendwo starben im bisherigen Verlauf der Pandemie 2.000 Menschen innerhalb von 24 Stunden. Wie kam es dazu? Und welche Folgen könnte die Krise für Menschen, Wirtschaft und Politik haben? Eine Zusammenfassung.

Anfang März waren noch keine hundert Corona-Fälle in den USA erfasst, mittlerweile sind es weit mehr als eine halbe Million. Auf der Seite der Johns-Hopkins-University steigt die Kurve der Erkrankten und Toten steil an. Täglich kommen Zehntausende neue Infektionen hinzu. Besonders in New York sind die Krankenhäuser überfordert, Bestatter kommen nicht mehr hinterher.

Warum scheitert das amerikanische Gesundheitssystem?

Starken Anteil an der Schwere der Krise hat sicherlich das Gesundheitssystem der USA. Anders als in Deutschland gibt es dort kein einheitliches staatliches Versicherungssystem, sondern verschiedene private und staatliche Anbieter. Lediglich Wohlhabenden können sich eine teure Krankenversicherung und Zugang zu den besten Ärzten leisten. Rund 153 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner sind über ihre Firmen versichert und müssen einen immer höheren Eigenanteil übernehmen. Verlieren sie ihre Anstellung, verlieren sie häufig auch die Krankenversicherung.



Rund 27,5 Millionen Amerikaner im arbeitsfähigen Alter hatten 2018 gar keine Krankenversicherung. Sie vermeiden oft den Gang zum Arzt, um sich teure Arztrechnungen zu ersparen. In der Corona-Pandemie heißt das: Infizierte gehen im Zweifelsfall noch tagelang zur Arbeit und stecken dort andere an. Statistisch gesehen haben die USA pro Kopf weniger Ärzte und Krankenhausbetten als die meisten anderen Industrieländer. Hausärzte gibt es wenige, weil sie schlecht bezahlt werden. Die Infrastruktur insgesamt ist kleinteilig und unübersichtlich. Das gilt auch für Labore, die häufig von privater Hand betrieben werden. Eine Zusammenarbeit ist schwierig.



Die Politik hätte gewarnt sein müssen, sagt Bill Custer, Gesundheitsökonom an der Georgia State University in Atlanta, im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Die Gesundheitsbehörde CDC habe vor zwei Jahren in einem Planspiel getestet, wie die USA für eine Pandemie gerüstet seien. Die Simulation habe gezeigt, dass medizinisches Material, Masken und Beatmungsgeräte Mangelware sein würden, sagt er. Das Problem war demnach erkannt, doch es passierte nichts.



Erst in den vergangenen Wochen hat die US-Regierung ihre Aktivitäten deutlich ausgeweitet. Die Test-Kapazitäten wurden stark erhöht, die Zahl der Tests liegt mittlerweile bei fast drei Millionen (Stand 14.4.). Auch die Bestände an Masken, Beatmungsgeräten und Schutzkleidung werden nun stark ausgebaut.

"Niemand ahnte, dass es eine Pandemie oder Epidemie von solchen Ausmaßen geben würde."

Noch Ende Februar sagte US-Präsident Donald Trump, das Virus werde verschwinden. Die Warnungen von Fachleuten denunzierte er als Verschwörung seiner politischen Gegner. Man habe "alles unter Kontrolle", erklärte er noch Mitte März. Kurz darauf beschloss er einen Einreisestopp für Menschen, die aus Europa in die USA reisen wollen, und sagte vor der Presse im Weißen Haus: "Niemand ahnte, dass es eine Pandemie oder Epidemie von solchen Ausmaßen geben würde."



Der Berater von US-Präsident Donald Trump in der Corona-Pandemie, der Virologe Anthony Fauci, gab an, dass es zu Beginn der Krise großen Widerstand gegeben habe, das öffentliche Leben herunterzufahren. So kam die Reaktion der US-Regierung zu spät, meinte Fauci. Er sagte dem Sender CNN, es hätten Leben gerettet werden können, wenn öffentliche Einrichtungen früher geschlossen worden wären.



Mittlerweile hat das Weiße Haus Maßgaben erlassen, nach denen Versammlungen von mehr als zehn Personen möglichst zu unterlassen sind. Auch die einzelnen Bundesstaaten haben reagiert: Aktuell gilt in 40 der 50 US-Bundesstaaten ein Lockdown, auch genannt "stay-at-home order". Mehr als 300 Millionen Menschen sind davon betroffen. Ein großer Teil des Wirtschaftslebens in den Vereinigten Staaten steht damit still.

Welche wirtschaftlichen Folgen gibt es?

Innerhalb von vier Wochen (Mitte März bis Mitte April) meldeten sich in den USA mehr als 20 Millionen Menschen in den USA erstmals arbeitslos, davon fünf Millionen innerhalb einer Woche. Die Erstanträge gelten als Indikator für die kurzfristige Entwicklung des Arbeitsmarkts in der größten Volkswirtschaft der Welt. Sie deuten inzwischen auf einen dramatischen Wirtschaftseinbruch infolge der Corona-Krise hin. Bis zum März hatte die Zahl der Erstanträge noch regelmäßig unter 100.000 pro Woche gelegen. Die Ökonomen der Fed rechnen mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosen um 47 Millionen Menschen in den kommenden Wochen. Die Arbeitslosenquote wäre damit bei über 30 Prozent. Als Basis für die Berechnung haben die Experten der Bank analysiert, wie viele Personen in den am stärksten betroffenen Branchen arbeiten.



Hinzu kommt: Viele amerikanische Haushalte sind stark verschuldet und haben Hypotheken abzubezahlen oder Kredite aus Studentenzeiten. Laut einer Studie der FED sollen 6 von 10 Amerikanern nicht genügend Ersparnisse haben, um die Ausgaben für drei Monaten zu decken. Instrumente wie Kurzarbeit haben in den USA keine Tradition, dort werden die Mitarbeiter in der Krise meist schlicht gekündigt. Der Chef der Minneapolis Federal Reserve, Neel Kashkari, erklärte in einem CNBC-Interview, dass die wirtschaftliche Aktivität so lange gedämpft bleiben werde, bis es eine Impfung oder ein wirksames Medikament gegen das neuartige Coronavirus gibt. Mangels medizinischer Lösung müssten in den kommenden Monaten Teile der US-Wirtschaft immer wieder heruntergefahren werden. Darunter werde die Investitionsbereitschaft der Unternehmen leiden.



Wegen der hohen Arbeitslosigkeit wird voraussichtlich auch der Konsum schwächeln. Das National Bureau of Economic Research, ein Thinktank, erwartet einen Rückgang der Wirtschaftsleistung von über zehn Prozent im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr. Der Internationale Währungsfond IWF prognostizierte für die USA ein Schrumpfen des Bruttoinlandsprodukts um 5,9 Prozent. Volkswirte schätzen, dass die US-Wirtschaft im ersten Quartal um bis zu 10,8 Prozent geschrumpft sein könnte. Die Chefökonomin der Beratungsfirma Grant Thornton, Swonk, sagte der "New York Times", es handele sich um die tiefste, schnellste und umfassendste Rezession, die das Land je erlebt habe. Erst am Mittwoch (15.04.) teilte das US-Handelsministerium mit, dass es sich bei dem Umsatzeinbruch der Einzelhändler im März um den größten Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen vor fast 30 Jahren handele.

Welche Hilfspakete gibt es?

Der Kongress verabschiedete in der vergangenen Woche ein Rekord-Hilfspaket über zwei Billionen Dollar. Viele Bestandteile dieses Pakets sollen den Arbeitnehmern helfen: Fast alle Amerikaner bekommen einen Scheck über 1.200 Dollar. Das Arbeitslosengeld wird ausgeweitet und aufgestockt. Kleine Unternehmen bekommen günstige Kredite, die sogar erlassen werden, wenn sie ihre Mitarbeiter weiterbeschäftigen.



Die US-Regierung plant weitere Maßnahmen zur Unterstützung von Arbeitnehmern. Die Republikaner haben zusätzliche 250 Milliarden Dollar vorgeschlagen, um ein Kreditprogramm für notleidende Kleinunternehmen aufzufüllen, während die Demokraten weitere 250 Milliarden Dollar wollen: 100 Milliarden Dollar für Krankenhäuser sowie 150 Milliarden Dollar für die Regierungen der Bundesstaaten und Kommunen. Zu einer Entscheidung ist es noch nicht gekommen.



Vor allem aber will Trump die Einschränkungen wegen der Corona-Krise so schnell wie möglich lockern. Es sei eindeutig, dass die Strategie der Regierung wirke, sagte Trump in Washington. Der Kampf gegen das Virus gehe zwar weiter, aber die Daten deuteten darauf hin, dass der Höhepunkt der Neuinfektionen landesweit überwunden sei. Damit könne die Wirtschaft wieder hochgefahren werden, in manchen Bundesstaaten bereits vor dem 1. Mai. Die Gouverneure in den Bundesstaaten sind da zum Großteil anderer Meinung.

Trump im Streit mit vielen Gouverneuren

Insbesondere in den am schwersten betroffenen Bundesstaaten New York, Kalifornien, Louisiana, New Jersey, Massachusetts und Michigan wird die Situation anders gesehen. Die Gouverneure erklärten, bevor mit der Wiedereröffnung von Schulen, Restaurants und Geschäften begonnen werden könne, müsse es breitere Testreihen geben.



"Wir haben keinen König", stellte der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo bereits am Dienstag im Fernsehsender NBC klar und wies Machtansprüche von Trump zurück. "Der Präsident hat nicht die allumfassende Autorität." Die USA seien im Kampf gegen königlichen Absolutismus gegründet worden. "George Washington war Präsident, nicht König Washington", sagte Cuomo. Er reagierte damit auf Trumps Aussage vom Montag, er alleine könne entscheiden, wann die Vereinigten Staaten im Kampf gegen die Corona-Krise wieder die Wirtschaft öffnen. Bei CNN war Cuomo gefragt worden, was er tun werde, wenn Trump ihn anweise, die Wirtschaft in New York wieder zu öffnen. Sollte dies die Gesundheit der Bevölkerung in seinem Staat gefährden, dann würde er es nicht tun, war die Antwort.



Wörtlich hatte Trump gesagt: "Wenn jemand Präsident der Vereinigten Staaten ist, ist die Macht allumfassend." Umgehend hatten das mehrere Gouverneure zurückgewiesen. Die Verantwortung für die öffentliche Sicherheit liege gemäß dem föderalen System der USA bei ihnen - Verfassungsexperten gaben ihnen recht. Die Kritik an seinem Anspruch auf alleinige Entscheidung verglich Trump mit einem Aufstand. Mit Bezug auf den Spielfilm "Meuterei auf der Bounty" twitterte er am Dienstag: "Hier und da eine gute alte Meuterei zu sehen ist eine aufregende und erfrischende Sache, insbesondere wenn die Meuterer so viel vom Kapitän benötigen."



Zuletzt sorgte Trump auch für Aufsehen, weil er die Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation WHO gestoppt hat. Trump erklärte zur Begründung, die WHO habe zu spät auf die Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 in China reagiert und sei auch sonst zu China-freundlich. Bei den USA handelt es sich um die größten Beitragszahler der Weltgesundheitsorganisation. Für die Jahre 2020 und 2021 sind jeweils fast 116 Millionen Dollar fällig.

