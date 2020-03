In den USA sind bereits doppelt so viele Coronavirus-Infektionen nachgewiesen wie in China, dem Ausgangspunkt der Pandemie.

Nach Angaben der Johns Hopkins University haben sich in den Vereinigten Staaten fast 165.900 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert, mehr als 3.400 starben. In New York, der am stärksten betroffenen Metropole, sind mehr als 900 Menschen an Covid-19 gestorben.



Mit ausgeweiteten Schutzmaßnahmen wollen die USA in der sich verschärfenden Corona-Krise das Schlimmste verhindern. Der zunächst auf einen Monat bis Mitte April begrenzte Einreisestopp für Europäer soll nach Angaben von US-Präsident Trump verlängert werden. Einen Zeitrahmen nannte der US-Präsident nicht.



Richtlinien der Regierung in Washington fordern die Bevölkerung in der Krise unter anderem auf, Abstand zu anderen zu halten und Ansammlungen von mehr als zehn Personen zu vermeiden. Einige Bundesstaaten haben bereits striktere Ausgangssperren verhängt.