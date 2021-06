Die Corona-Regeln für vollständig Geimpfte und Genesene wurden gelockert. Was bedeuten die Erleichterungen genau und wie werden sie umgesetzt? Ein Überblick.

Laut der Bundesverordnung dürfen sich Geimpfte und Genesene im privaten Rahmen wieder ohne Einschränkungen mit anderen Geimpften und Genesenen treffen. Bei Treffen mit Ungeimpften, etwa im Familien- oder Freundeskreis, zählen Geimpfte und Genesene laut Verordnung künftig ebenso wie Kinder unter 14 nicht mehr mit. Auch die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen gelten für sie nicht mehr.



Die Regierung begründete die Lockerungen damit, dass von Geimpften und Genesenen nur noch ein Restrisiko für Ansteckungen ausgeht, weshalb man ihnen Grundrechte nicht weiter vorenthalten dürfe. Hintergrund waren allerdings auch Beschwerden am Bundesverfassungsgesricht gegen die sogenannte Bundesnotbremse.

Kein negativer Test mehr beim Einkaufen erforderlich

Nach Reisen müssen vollständig Geimpfte und Genesene nur noch in Ausnahmefällen in Quarantäne - etwa, wenn sie aus einem Virusvariantengebiet einreisen. Personenbeschränkungen für kontaktlose Individualsportarten, also beispielsweise Joggen, entfallen für diese Gruppen ebenfalls. Zudem müssen sie beim Einkaufen oder beim Friseur keinen negativen Test mehr vorweisen. Es reicht dann der Impfnachweis, etwa das gelbe Impfheft oder ein von den Impfzentren ausgefülltes Formular. Künftig soll ein digitaler Ausweis genutzt werden. Von einer Covid-Erkrankung genesene Personen müssen dies ebenfalls nachweisen.



Die Maskenpflicht an bestimmten Orten und das Abstandsgebot im öffentlichen Raum gelten aber weiterhin für alle.

Wer gilt als "geimpft" oder "genesen"?

Als "vollständig geimpft" gilt, wer alle vorgesehenen Dosen eines zugelassenen Impfstoffs erhalten hat, zusätzlich müssen seit der letzten Dosis mindestens 14 Tage vergangen sein. Dann hat man den vollen Impfschutz. Bei zuvor von einer Covid-19-Erkrankung Genesenen kann dazu auch eine einzige Dosis genügen. Als "genesen" gelten Personen, die nachweislich eine Infektion mit dem Coronavirus durchgemacht haben. Der positive PCR-Befund, der die Infektion nachweist, muss mindestens 28 Tage und darf höchstens sechs Monate alt sein.



Sowohl für Geimpfte als auch für Genesene gilt zusätzlich, dass sie keine akuten Symptome wie Atemnot, Husten oder Fieber haben dürfen.

