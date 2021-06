Diskutiert wird auch über die Maskenpflicht in Schulen.

Der Bonner Infektiologe Walger hält eine sofortige Aufhebung bei allen Kindern unter zehn Jahren für machbar. Die Schule sei insgesamt ein relativ sicherer Ort für Kinder, sagte Walger im ZDF. Bei älteren Kindern müsse man differenzierter schauen. Baden-Württembergs Gesundheitsminister Lucha kündigte bereits an, in seinem Bundesland die Maskenpflicht an Schulen unter Auflagen aufzuheben. Sofern die Inzidenz in einer Region unter 35 liege und es zwei Wochen an der Schule keinen Corona-Ausbruch gegeben habe, solle die Maskenpflicht im Unterricht für alle Schulformen entfallen, führte der Grünen-Politiker aus. In Brandenburg teilte auch Bildungsministerin Ernst von der SPD mit, Grundschüler sollten noch vor den Sommerferien die Masken ablegen können. Aus Schleswig-Holstein heißt es indes, die Maskenpflicht werde voraussichtlich noch für zwei Wochen nach den Sommerferien Bestand haben. Dieser Puffer zum Schuljahresbeginn sei gerade in Bezug auf die Urlaubsrückkehrer wichtig, führte Bildungsministerin Prien von der CDU aus.



Der Deutsche Lehrerverband hatte sich zuletzt gegen eine schnelle Aufhebung der Maskenpflicht an den Schulen ausgesprochen.

