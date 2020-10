Angesichts der steigenden Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland wird weiter über stärkere Einschränkungen des öffentlichen Lebens diskutiert. Einige plädieren für einen kurzzeitigen "Lockdown", andere warnen vor den Folgen für die Wirtschaft. Für morgen sind Bund-Länder Beratungen angesetzt.

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Strobl sprach sich für einen kurzzeitigen Lockdown aus. Der baden-württembergische Innenminister sagte dem Nachrichtenportal "ThePioneer", wenn die Zahlen sich weiter so entwickelten wie in den vergangenen Tagen, müsse man auch mal für eine Woche "alles dicht machen". Dies würde auch Schulen, Kitas und Geschäfte betreffen und Einschränkungen im Grenzverkehr bedeuten.

Studie: Kurzzeitiger Lockdown könnte Virus stoppen

Er greift damit einen Vorschlag auf, den in der vergangenen Woche bereits der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach und der Berliner Virologe Drosten befürwortet hatten. Er beruht auf einer Studie aus Großbritannien, wonach ein vorübergehender Lockdown die unkontrollierte Ausbreitung des Coronavirus unterbrechen könnte.

Ökonom Straubhaar warnt vor "Hysterie"

Der Ökonom Thomas Straubhaar warnte davor, das öffentliche und wirtschaftliche Leben in Deutschland erneut herunterzufahren. Anstatt in Hysterie zu verfallen, solle man die Zahlen in Kauf nehmen und prüfen, wo man mit vergleichsweise geringen Maßnahmen hohe Wirkung erzielen könne, sagte er im Deutschlandfunk (Audio-link). Die Gesellschaft müsse lernen, mit dem Virus zu leben, damit die Wirtschaft überleben könne. Straubhaar, der an der Universität Hamburg lehrt, forderte außerdem rückzahlbare Kredite für kleine und mittlere Unternehmen sowie Selbstständige.

Merkel berät morgen mit den Regierungschefs der Länder

Bundeskanzlerin Merkel trifft morgen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder zusammen, um über neue Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionszahlen zu beraten. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, regt sie an, Bars und Restaurants zu schließen und Sperrstunden einzurichten. Auch bei Veranstaltungen sei ein härteres Vorgehen geplant. Schulen und Kitas sollten dagegen möglichst geöffnet bleiben, außer in Regionen mit sehr hohen Infektionszahlen.



In Bayern kommt es von heute an auch im Landkreis Rottal-Inn zu Ausgangsbeschränkungen.

27.10.2020