In Deutschland wird weiter darüber diskutiert, ob zur Eindämmung der Corona-Pandemie Daten von Mobiltelefonen genutzt werden sollten.

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Mayer, sprach sich dafür aus. Der CSU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, es wäre sinnvoll, wenn die Bewegungsprofile von Kontaktpersonen von Infizierten besser nachverfolgt werden könnten. Dies könne mit Apps auf freiwilliger Basis geschehen. Den Datenschutz müsse man dafür nicht ad acta legen.



Der Bundesdatenschutzbeauftragte Kelber warnte davor, im Kampf gegen die Corona-Pandemie Grundrechte über den Haufen zu werfen. Auch der SPD-Politiker betonte, dass alle Maßnahmen zur Erfassung von Mobilfunkdaten freiwillig sein müssten. In den Zeitungen der Funke Mediengruppe brachte Kelber Apps ins Gespräch, wie sie bereits in Singapur verwendet werden. Sie zeichnen auf, wo sich der Besitzer eines Mobiltelefons gerade aufhält. Dieses Wissen könne man im Falle einer Infektion später nutzen und Kontaktpersonen informieren, erklärte Kelber. Nach Angaben des Datenschutzbeauftragten wird im Umfeld des Robert Koch-Instituts bereits an der Entwicklung einer solchen Handy-Software gearbeitet.